Indie Live Expo 2021: Über 300 Spiele sollen vorgestellt werden – Termin zur Pressekonferenz enthüllt

Die Messezeit hat begonnen. Nachdem gestern bereits Livestreams zur „Dragon Quest„-Reihe, den „Sonic„-Plänen, „Dying Light 2“ und vor allem „Horizon: Forbidden West“ stattfanden, wird am heutigen Abend auch Ubisofts „Far Cry 6“ enthüllt. In den nächsten Wochen sollen noch weitere Enthüllungen und Pressekonferenzen folgen, da vor allem die E3 2021 für Aufsehen sorgen sollte.

Fünf Stunden voller Ankündigungen

Allerdings wurde auch die Indie Live Expo 2021 angekündigt. Am Samstag, den 5. Juni 2021 sollen ab 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit mehr als 300 kommende Indie-Spiele in einem Livestream vorgestellt werden. Die Präsentation, die in Japan stattfinden wird, wird eine Länge von fünf Stunden aufweisen und auch Spiele von bekannten Publishern wie 505 Games und Playism umfassen.

Im Rahmen des Livestreams werden auch spezielle Segmente von Sponsoren wie Sony Interactive Entertainment, Koch Media und Arc System Works geplant sein. Des Weiteren wird Microsoft Indie-Spiele vorstellen, die im Xbox Game Pass verfügbar sind.

Die Indie Live Expo 2021 wird auf YouTube, Twitch und Twitter zu sehen sein, wobei die Veranstalter von Ryu’s Office auch eine englische Version des Streams bereitstellen. Viele Details zu den Spielen, die man präsentieren wird, haben die Verantwortlichen noch nicht verraten. Bisher wurde nur das neueste Spiel des Publisher Why So Serious für den Livestream bestätigt. Dementsprechend kann man gespannt sein, was im Rahmen des Livestreams enthüllt wird.

