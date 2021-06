S.T.A.L.K.E.R. 2: Frische Eindrücke und Details im Entwickler-Video

Ergänzend zur Präsentation auf der E3 2021 stellten die Macher von GSC Game World ein frisches Entwickler-Video zu "S.T.A.L.K.E.R. 2" bereit. In diesem warten neben frischen Details auch Eindrücke aus dem düsteren Shooter.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" wurde bisher nicht für die PlayStation 5 bestätigt.

Seit einiger Zeit arbeiten die Entwickler von GSC Game World am düsteren Shooter „S.T.A.L.K.E.R. 2“, der bisher nur für die Xbox Series X/S und den PC bestätigt wurde.

Da allerdings der Gedankengang nahe liegt, dass wir es bei „S.T.A.L.K.E.R. 2“ lediglich mit einem zeitexklusiven Titel für die neue Xbox sowie den PC zu tun haben, der zu einem späteren Zeitpunkt den Weg auf die PlayStation 5 findet, wollen wir euch das frisch veröffentlichte Entwickler-Video natürlich nicht vorenthalten. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von etwas mehr als vier Minuten und liefert euch sowohl frische Details als auch Spielszenen aus der Welt von „S.T.A.L.K.E.R. 2“.

Das Gefühl einer ständigen Bedrohung

„S.T.A.L.K.E.R. 2“ konfrontiert euch laut Entwicklerangaben mit einem Szenario, das euch ein Gefühl ständiger Bedrohung vermitteln wird. In der Rolle des Stalkers Skif erkundet ihr eine düstere Welt, in der der Kampf um das Überleben euer ständiger Begleiter ist. Als Schauplatz fungiert eine Zone, in die sich die Menschen nach einer zweiten Katastrophe im Reaktor von Tschernobyl zurückzogen haben.

„Dies ist unsere bisher umfassendste Welt – und wir erschaffen sie mit der Liebe und Leidenschaft, die diese Umgebung verdient. Mit unserer bisher fortschrittlichsten Technologie war die Zone noch nie so großartig wie heute. Und es liegt an dir, sie zu erobern – oder für immer verloren zu sein“, so die Entwickler weiter.

„S.T.A.L.K.E.R. 2“ wird am 28. April 2022 für den PC sowie die Xbox Series X/S erscheinen und pünktlich zum Launch den Weg in den Xbox Game Pass finden. Wann eine mögliche PS5-Umsetzung folgen könnte, bleibt abzuwarten.

