NieR Replicant: Square Enix enthüllt Absatzzahl

"NieR Replicant" verweilt seit April auf dem Markt.

Square Enix hat aktualisierte Verkaufsangaben zu zwei Spielen der „NieR“-Serie herausgegeben. Einerseits kam dabei heraus, dass das noch recht neue „NieR Replicant ver.1.22474487139…“ mehr als eine Million Mal ausgeliefert und digital verkauft wurde. „NieR Automata“ hingegen kommt auf mehr als sechs Millionen Einheiten.

Schon in der Launchwoche betonte Square Enix, dass das Remaster von „NieR Replicant“ hinsichtlich der Verkaufszahlen nicht an die Erfolge von „NieR Automata“ anknüpfen wird. Stattdessen rechnete Yoko Taro, der verantwortliche Creative-Director, damit, dass es „NieR Replicant“ auf dem Markt deutlich schwerer haben wird.

„Nur die Namen sind ähnlich und der Inhalt der beiden Spiele ist völlig unterschiedlich. Es wird sich also jetzt nicht wirklich gut verkaufen, oder? Ich meine, komm schon, ich habe es geschafft! Die Verkaufszahlen von Automata waren ein Zufall und all meine anderen Sachen haben sich kaum nennenswert verkauft“, so seine damaligen Worte.

„NieR Replicant ver.1.22474487139…“ ist eine aktualisierte Version von „NieR Replicant“ und zugleich das Prequel von „NieR: Automata“. Der Hauptakteur des Spiels ist ein freundlicher junger Mann, der in einem abgelegenen Dorf lebt. Mit dem Ziel, seine Schwester Yonah zu retten, die unheilbar an der Schwarzen Schrift erkrankt ist, macht er sich mit Grimoire Weiss, einem seltsamen sprechenden Folianten, auf die Suche nach den „Versiegelten Versen“.

„NieR Replicant ver.1.22474487139…“ erschien am 23. April 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC (via Steam). In der verlinkten Themen-Übersicht erfahrt ihr mehr über den Titel.

#NieR:Automata and #NieRReplicant ver.1.22474487139… have shipped/digitally sold over 6 million and 1 million units respectively!

Whether you’ve cried over androids fighting a war for survival or an older brother trying to save his sister, thank you for all your support 🎉 pic.twitter.com/yCBYySCq7N

— NieR Series (@NieRGame) June 22, 2021