The Last of Us Part 2: Update 1.09 mit kleineren Bugfixes steht bereit

Ab sofort steht ein neues Update zu "The Last of Us: Part 2" bereit, das den Titel auf die Version 1.09 hebt. Geboten werden kleinere Optimierungen wie die Behebung eines Fehlers im 60FPS-Modus.

Ohne vorherige Ankündigung stellten die Entwickler von Naughty Dog Ende der vergangenen Woche ein neues Update zu „The Last of Us: Part 2“ bereit.

Dieses hebt das gefeierte Rache-Epos auf die Version 1.09 und bringt lediglich kleinere Anpassungen mit sich. Zum einen werden laut dem offiziellen Changelog kleinere Bugs behoben und nicht näher genannte Verbesserungen im Detail vorgenommen. Darüber hinaus wurde der Fehler aus der Welt geschafft, der im 60FPS-Modus von „The Last of Us: Part 2“ dafür sorgen konnte, dass die Spielzeit falsch angezeigt wurde.

Entwickler denken über einen Nachfolger nach

Aktuell befindet sich nicht nur eine TV-Serie zu „The Last of Us“ in Arbeit, die nach dem aktuellen Stand der Dinge Ende des Jahres an den Start gebracht werden soll. Darüber hinaus wiesen die Entwickler von Naughty Dog vor ein paar Tagen darauf hin, dass sich das Studio intern bereits zahlreiche Gedanken zu einem möglichen „The Last of Us: Part 3“ macht.

„Wir wollen uns wirklich Zeit nehmen und herausfinden, was für uns in den nächsten drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahren aufregend genug sein wird, um daran zu arbeiten. Das ist die Arbeit, die wir im Moment machen und dabei verschiedene Ideen erforschen“, kommentierte Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog und Director von „The Last of Us Part 2“, das Ganze.

