PlayStation Store: Download-Charts im Juni 2021 mit Ratchet & Clank und mehr

Heute bedachte uns Sony Interactive Entertainment mit den PlayStation Store-Charts für den Monat Juni 2021. Den Platz an der Spitze der PS5-Charts sicherte sich der Action-Plattformer "Ratchet & Clank: Rift Apart".

"Ratchet & Clank: Rift Apart" sicherte sich im Juni die Spitze der PlayStation Store-Charts.

Zum Abschluss der Woche stellte Sony Interactive Entertainment auf dem offiziellen PlayStation Blog die PlayStation Store-Charts für den Monat Juni 2021 bereit.

Die Spitze der PlayStation 5-Charts sicherte sich in Europa wenig überraschend der von Insomniac Games entwickelte Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“, der am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde. Auf den weiteren Plätzen folgen Electronic Arts Fußball-Simulation „FIFA 21“ sowie das mittelalterliche Multiplayer-Scharmützel „Chivalry 2“.

Die PlayStation 4-Charts hingegen werden von drei alten Bekannten dominiert: CD Projekts Rollenspiel „Cyberpunk 2077“, „FIFA 21“ sowie Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „Grand Theft Auto V“. Ebenfalls mit vertrauten Namen gespickt sind die PlayStation VR-Charts. Hier schnappte sich „Beat Saber“ ein weiteres Mal den Platz an der Sonne – vor Titeln wie dem „Job Simulator“ und dem Puzzler „Superhot VR“.

Zu den erfolgreichsten Free2Play-Titeln wiederum schwangen sich im vergangenen Monat „Fortnite“, „Call of Duty Warzone“ und „Rocket League“ auf. Anbei die Übersicht über die erfolgreichsten Download-Titel im Juni 2021.

PlayStation 5

1. Ratchet & Clank: Rift Apart

2. FIFA 21

3. Chivalry 2

4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

5. It Takes Two

6. Star Wars Jedi: Fallen Order

7. Metro Exodus

8. Call of Duty: Black Ops Cold War

9. Assassin’s Creed Valhalla

10. Rainbow Six Siege

11. NBA 2K21 Next Generation

12. Demon’s Souls

13. Dungeons & Dragons: Dark Alliance

14. Mortal Kombat 11

15. Scarlet Nexus

16. Returnal

17. Resident Evil Village

18. Guilty Gear -Strive-

19. Necromunda: Hired Gun

20. Final Fantasy VII Remake Intergrade

PlayStation 4

1. Cyberpunk 2077

2. FIFA 21

3. Grand Theft Auto V

4. Minecraft

5. NBA 2K21

6. Red Dead Redemption 2

7. The Crew 2

8. CarX Drift Racing Online

9. Call of Duty: Black Ops Cold War

10. Gran Turismo Sport

11. Chivalry 2

12. Far Cry 5

13. eFootball PES 2021 Season Update

14. Anthem

15. Rainbow Six Siege

16. Far Cry 3 Classic Edition

17. Friday the 13th: The Game

18. ARK: Survival Evolved

19. Green Hell

20. Gang Beasts

PlayStation VR

1. Beat Saber

2. Job Simulator

3. Superhot VR

4. Rick and Morty: Virtual Rick-ality

5. Cave Digger

6. The Walking Dead: Saints & Sinners

7. Creed: Rise to Glory

8. Gorn

9. Gun Club VR

10. Swordsman VR

Free2Play (PS4 & PS5)

1. Fortnite

2. Call of Duty: Warzone

3. Rocket League

4. Genshin Impact

5. Brawlhalla

6. Apex Legends

7. Destiny 2

8. Rogue Company

9. Rec Room

10. World of Tanks

