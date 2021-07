Cyberpunk 2077: Release des nächsten großen Updates in Kürze?

Aktuellen Berichten zufolge steht das nächste große Update zu CD Projekts Rollenspiel "Cyberpunk 2077" bereits in den Startlöchern. Darauf soll ein entsprechender Eintrag im Epic Games Store hindeuten.

"Cyberpunk 2077" legte einen durchwachsenen Start hin.

Als das ambitionierte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ Ende des vergangenen Jahres endlich veröffentlicht wurde, sollte vor allem die Freude der Konsolen-Spieler nicht allzu lange währen.

Die zahlreichen Fehler und Performance-Probleme, mit denen „Cyberpunk 2077“ auf den Konsolen zu kämpfen hatte, führten sogar dazu, dass das Rollenspiel zwischenzeitlich aus dem PlayStation Store entfernt wurde. Nach den diversen Updates der vergangenen Monate kehrte „Cyberpunk 2077“ in der Zwischenzeit in den Store zurück – wenn auch mit der Warnung, dass das Rollenspiel im Optimalfall auf der PlayStation 4 Pro oder der PlayStation 5 gespielt werden sollte. Aktuellen Berichten zufolge steht das nächste große Update bereits in den Startlöchern.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Darauf soll zumindest ein entsprechender Eintrag hindeuten, der in den Datenbanken des Epic Games Store entdeckt wurde und auf ein knapp 38 Gigabyte schweres Update verweist. Vermutet wird, dass mit dem besagten Update weitere Verbesserungen, Bugfixes und Performance-Optimierungen den Weg in „Cyberpunk 2077“ finden könnten.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: CD Projekt mit der Performance mittlerweile zufrieden

„Es ist ein neues Update in Arbeit, das hoffentlich einige Fehler und Probleme mit dem Spiel beheben wird. Das Update ist 38,2GB groß und wird voraussichtlich innerhalb von 2-3 Wochen veröffentlicht. Dieses Update wurde auch für QA-Tests auf GOG und Steam hochgeladen. Dieses Update ist groß, aber ich bezweifle, dass es dem Spiel etwas Neues hinzufügen wird“, heißt es zu dem besagten Eintrag.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens CD Projekt steht allerdings noch aus.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077