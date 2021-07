Beyond Good & Evil 2: Laut Ubisoft noch zu früh, um über das Spiel zu reden

"Beyond Good & Evil 2" befindet sich unter anderem für PS4 in Entwicklung.

Erst Anfang des Monats gab das von vielen Spielern sehnlich erwartete Game „Beyond Good & Evil 2“ ein kleines Lebenszeichen von sich, nachdem es zuvor sehr still um den Titel geworden war. Ubisoft bestätigte jedoch im Rahmen einer Telefonkonferenz (via IGN), das Spiel befände sich definitiv nach wie vor in Entwicklung, auch wenn noch nicht die Zeit gekommen sei, um detaillierter über das Projekt zu sprechen.

Beyond Good & Evil 2: Zeitpunkt für neue Details noch nicht gekommen

Genauer äußerte sich Frédérick Duguet, der Chief Financial Officer von Ubisoft, zu diesem Thema. Auf eine Frage, wann wir möglicherweise neue Informationen zu „Beyond Good & Evil 2“ erhalten könnten, erwiderte er: „Wir sind mit ‚Beyond Good & Evil 2‘ gut vorangekommen, aber es ist zu früh, um Ihnen zu diesem Zeitpunkt etwas zu sagen.“ Der Titel sei jedoch definitiver Bestandteil des „Premiumangebots“ des Unternehmens für die nächsten Jahre.

Somit müssen sich Fans weiterhin in Geduld üben, wenn es um neue Details oder gar frische Gameplay-Szenen zum Spiel geht, das 2017 während der E3 offiziell mit einem Trailer sowie mehreren Bildern angekündigt worden war. Für die Entwicklung des Titels verantwortlich ist Ubisofts Studio in Montpellier, das in sich in der Vergangenheit vor allem mit den „Rayman“-Games einen Namen in der Branche gemacht hatte.

In den vergangenen Jahren nach der Ankündigung des Spiels äußerte sich Ubisoft sporadisch zu den ambitionierten Plänen, die das Unternehmen mit „Beyond Good & Evil 2“ verfolgen würde. Laut Yves Guillemot, dem Vorsitzenden und Chief Executive sowie Creative Officer von Ubisoft, beabsichtigen die beteiligten Teams eine Revolution im Bereich der Open World-Abenteuerspiele. Spieler sollen deshalb ein besonderes Game erwarten dürfen.

Mehr zu Beyond Good & Evil 2:

„Beyond Good & Evil 2“ ist ein Prequel zum Originalspiel aus dem Jahre 2003. Der Titel befindet sich derzeit für PlayStation 4, Xbox One und den PC in Entwicklung und soll zu einem noch unbekannten Termin erscheinen.

Wünscht ihr euch neue Infos zu „Beyond Good & Evil 2“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Beyond Good & Evil 2