Call of Duty Modern Warfare 3: Activision äußert sich zu Remastered-Gerüchten

Activision hat versichert, dass nicht an "Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered" gearbeitet wird. Die Gerüchte sollen falsch sein.

Ein "Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered" wird es wohl so schnell nicht geben.

Überarbeitete Neuauflagen von klassischen Spielen sind seit Jahren im Trend. Auch Activision nahm sich in der Vergangenheit dem einen oder anderen Titel an und brachte ihn in einer überarbeiteten Version auf die neuen Systeme. Als Beispiel kann „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ genannt werden.

Wie steht es um Modern Warfare 3?

Recht schnell kam im Zuge der Ankündigung das Gerücht auf, dass „Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered“ folgen könnte. Die Spekulationen hielten sich hartnäckig, was Activision zu einem Statement bewegte.

Darin machte der Publisher recht deutlich, dass ihr in absehbarer Zeit nicht mit einem Remaster von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ rechnen solltet. Im Wortlaut betonte der Sprecher: „Ein Remaster von Modern Warfare 3, ob Kampagne oder Multiplayer, existiert nicht. Alle anderslautenden Berichte sind falsch.“ Ob es dabei bleiben wird?

Activision hat seit dem Start der Serie zwei „Call of Duty“-Spiele remastert. Dabei handelt es sich um „Call of Duty 4: Modern Warfare“, das 2016 im Paket mit „Call of Duty: Infinite Warfare“ ausgeliefert wurde. Die remasterte Version enthält sowohl die Kampagne als auch den gesamten Multiplayer. Bei der zweiten überarbeiteten Neuauflage handelt es sich wie anfangs erwähnt um „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“, das lediglich die Kampagne umfasst.

Weitere Pläne für mögliche „Call of Duty“-Remaster-Spiele wurden von Activision nicht angekündigt. Das Unternehmen scheint sich auf neue Premium-Titel zu konzentrieren, die „Call of Duty: Warzone“ unterstützen und damit verknüpft werden.

