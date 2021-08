Sledgehammer Games: Neben Call of Duty – Studio würde gerne neue Marken entwickeln

Aktuell arbeiten die Entwickler von Sledgehammer Games fieberhaft an der Fertigstellung von "Call of Duty: Vanguard". Wie das Studio in einem aktuellen Interview bestätigte, würde man zukünftig aber auch gerne an komplett neuen Marken arbeiten.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von Sledgehammer Games aktuell am First-Person-Shooter „Call of Duty: Vanguard“, der noch dieses Jahr für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Interviews ermöglichte uns das im kalifornischen Forster City ansässige Entwicklerstudio einen kleinen Blick hinter die Kulissen und wies in Person von Chief Operating Officer Andy Wilson darauf hin, dass die „Call of Duty“-Reihe natürlich zu den tragenden Säulen von Sledgehammer Games gehört. Trotz allem würde sich das Studio zukünftig gerne anderen kreativen Herausforderungen stellen und an einer komplett neuen Marke arbeiten.

Entwickler wünschen sich interessante Projekte

„Das Wichtigste für unser Team ist, dass wir ständig interessante und spannende Projekte haben wollen. Call of Duty ist natürlich eine große Säule im Studio. Es ist unser Hauptaugenmerk, in das wir gerade voll und ganz investieren“, führte Wilson aus und räumte ein, dass hinsichtlich kommender Projekte von Sledgehammer Games noch nichts spruchreif sei.

„Ob es in Zukunft noch andere Dinge geben wird, die wir uns ansehen. Wir nehmen uns die Zeit, über all diese Dinge nachzudenken. Kulturell machen wir das auch. Wir nehmen uns ab und zu Zeit zum Atmen und überlegen, wohin wir uns bewegen möchten“, heißt es weiter.

„Call of Duty: Vanguard“, der nächste große Titel von Sledgehammer Games, wird am 5. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

