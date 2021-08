Dead Space Remake: Stream mit Eindrücken aus der Entwicklung am heutigen Dienstag Abend

Das Remake zu "Dead Space" entsteht bei den Entwicklern von EA Motive.

Wie vor einigen Wochen bekannt gegeben wurde, arbeiten die Entwickler von EA Motive derzeit an einem Remake des ursprünglich im Jahr 2008 veröffentlichten Science-Fiction-Horrors „Dead Space“.

Allzu viele Details wurden bisher allerdings nicht genannt. Stattdessen veröffentlichten Electronic Arts und EA Motive bisher lediglich einen kurzen Teaser, der die allgemeine Atmosphäre des Remakes einfing. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass das Remake zu „Dead Space“ verschiedene Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades spendiert bekommt, mit denen EA Motive dafür sorgen möchte, dass die Neuauflage eine breitere Zielgruppe anspricht als noch das Original von 2008.

Über den offiziellen Twitter-Kanal der „Dead Space“-Reihe wiesen die Verantwortlichen nun darauf hin, dass sich die Fans der Reihe am heutigen Dienstag Abend über einen Livestram zum Remake von „Dead Space“ freuen dürfen. In diesem werden die Macher von EA Motive ein wenig über die Arbeiten an der Neuauflage sprechen und uns zudem Eindrücke aus der frühen Entwicklungsphase liefern.

Den besagten Livestream könnt ihr über den offiziellen Twitch-Kanal von EA Motive mitverfolgen. Los geht es um 19 Uhr unserer Zeit. Wann das Remake zu „Dead Space“ im Endeffekt erscheinen wird, wurde bisher nicht verraten. Bestätigt wurde lediglich, dass das ambitionierte Projekt für den PC, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge könnte das Remake zu „Dead Space“ Ende 2022 erscheinen.

