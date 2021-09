PS5 Remote Play: App unterstützt ab sofort auch mobile Datenverbindungen – Weitere Neuerung vorgestellt

Neben der PlayStation 4 und der PlayStation 5 bekam in dieser Woche auch die PlayStation-Remote-Play-App ein Update spendiert. Dieses sorgt dafür, dass die App ab sofort eine Übertragung über mobile Datenverbindungen unterstützt.

Die PS5 wurde in dieser Woche mit einer neuen Firmware versehen.

In dieser Woche wurden sowohl die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 mit umfangreichen Firmware-Updates bedacht, die verschiedene Neuerungen und Verbesserungen mit sich brachten.

Weitere Details zur PS4-Firmware 9.00 haben wir hier für euch zusammengefasst, während ihr hier alle wichtigen Informationen zur neuen PS5-Firmware 21.02-04 hier findet. Ergänzend zu den PlayStation-Konsolen bekam auch die offizielle PlayStation-Remote-Play-App ein Update spendiert. Dieses bringt mit der Unterstützung der mobilen Datenverbindung ein neues Feature für iOS- und Android-Systeme mit sich.

Diese Neuerung folgt in Kürze

„Für PS-Remote-Play ist eine Breitbandinternetverbindung mit mindestens 5 Mbit/s erforderlich. Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir eine Highspeed-Verbindung mit Upload- und Download-Geschwindigkeiten von mindestens 15 Mbit/s. Um die über eine mobile Verbindung verbrauchte Datenmenge zu verwalten, können die Spieler ihre bevorzugte Videoqualität für mobiles Daten-Streaming auswählen“, heißt es zur Unterstützung der mobilen Datenverbindung.

Zum Thema: PS5: DualSense-Unterstützung für Remote Play unter iOS hinzugefügt

Ergänzend zur Veröffentlichung des heutigen Updates gingen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment auf die weiteren Verbesserungen ein, mit denen die PlayStation-Remote-Play-App in Kürze versehen wird. So werdet ihr mit einem Update am 23. September 2021 die Möglichkeit erhalten, die Bildschirmübertragungen eurer Freunde gemeinsam anzusehen.

Dazu müsst ihr von eurem Mobilgerät aus einfach einem Party-Sprach-Chat mit einem Freund beitreten, der gerade an einer PS5-Konsole spielt. Fragt dann euren Freund, der auf PS5 spielt, ob er seine Bildschirmübertragung starten beziehungsweise zulassen möchte.

„Hinweis: Die Übertragung über die Bildschirmfreigabe kann nur von Spielern auf PS5 durchgeführt werden“, heißt es abschließend.

Quelle: PlayStation Blog

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5