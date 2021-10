Project Zero – Priesterin des schwarzen Wassers: Gameplay-Mechaniken im neuen Trailer vorgestellt

Ende des Monats erscheint "Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers" unter anderem für die PlayStation 4. Was spielerisch geboten wird, verrät euch ein frisch veröffentlichter Gameplay-Trailer zum Horror-Abenteuer.

"Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers" erscheint Ende Oktober.

Mit „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ kehrt die beliebte Horror-Serie anlässlich des 20. Geburtstags der Reihe auf die Konsolen und den PC zurück.

Bei „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ handelt es sich um eine überarbeitete Umsetzung des letzten Serienablegers, der hierzulande ursprünglich im Oktober 2015 exklusiv für Nintendos Wii U veröffentlicht wurde. Wie sich die Portierung auf die aktuellen Systeme spielt, verrät euch ein frisch veröffentlichter Gameplay-Trailer, in dem ausführlich auf die Spielmechaniken eingegangen wird.

Horror-Titel unterstützt ein kostenloses Next-Gen-Upgrade

„Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ erscheint hierzulande am 28. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch. Hinzukommen Umsetzungen für die beiden New-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S. Erfreulicherweise unterstützen die Ableger für die neuen Konsolen ein kostenloses Next-Gen-Upgrade.

„Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ erzählt die Geschichte der drei Charaktere Yuri, Miu und Rei, die der geheimnisvollen Geschichte eines verfluchten Berges auf den Grund gehen möchten. Während ihrer Suche stellen sie schnell fest, dass der Berg von einer dunklen Macht und Geistern heimgesucht wird, die Jagd auf die drei unfreiwilligen Helden machen.

Zu den Waffen, mit denen ihr euch in „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ zur Wehr setzen könnt, gehört eine übernatürliche Kamera, die in der Lage ist Geister zurückzuschlagen und zu bannen.

