Alan Wake Remastered: Test-Wertungen veröffentlicht

"Alan Wake Remastered" kommt in dieser Woche auf den Markt. Doch lohnt der Kauf? Die inzwischen veröffentlichten Test-Wertungen geben einen Hinweis.

"Alan Wake Remastered" holt den Klassiker in die neue Generation.

Kurz vor dem Launch von „Alan Wake Remastered“ wurden die ersten Test-Wertungen veröffentlicht, die recht durchwachsen ausfallen. Einige Tester verweisen darauf, dass der Titel auch in der heutigen Zeit eine gute Figur macht. Während andere Reviewer den Klassiker trotz der Überarbeitung als veraltet ansehen.

Lohnt der Kauf?

Auf Metacritic kommt „Alan Wake Remastered“ auf einen Metascore von 81, der momentan auf 23 Kritiken basiert. Nachfolgend einige Fazit-Beispiele:

PSU schreibt: „Trotz veralteter Grafik und fragwürdiger Mechanik ist Alan Wake genauso fesselnd und einprägsam wie vor elf Jahren. Mit seinen befriedigenden Kämpfen, der rasanten Story und dem fantastischen Setting ist Remedys Horror-Thriller auf jeden Fall einen Kauf wert, wenn ihr ein Fan der jüngeren Werke des Studios seid oder einfach nur ein neugieriges Interesse an Horror habt.“

Comicbook: „Alan Wake Remastered bietet einer neuen Generation von Spielern die Gelegenheit, ein Juwel zu erleben, das nie die ihm gebührende Aufmerksamkeit erhalten hat. Und man wäre töricht, wenn man diese Chance nicht nutzen würde. Trotzdem sollte man das Licht anlassen, wenn man es tut.“

DualShockers ist weniger begeistert: „Alan Wake ist in hohem Maße ein Produkt seiner Zeit. Während sich die Story-Elemente gut halten, fühlt sich ein Großteil des Gameplays im Vergleich zu den heutigen Spielen veraltet an. Die fesselnde Geschichte kann nur bedingt überzeugen, da die umständliche Steuerung und das sich wiederholende, nüchterne Gameplay dazu führen, dass sich die Spieler manchmal ein wenig langweilen oder frustriert sind.“

Push Square: „Für bestehende Fans ist dieses schnörkellose Remaster die beste Möglichkeit, das Spiel aus dem Jahr 2010 auf modernen Konsolen zu erleben, aber im Jahr 2021 ist vieles an dem Titel einfach nicht mehr zeitgemäß. Ohne den Vorteil der Nostalgie funktioniert Alan Wake nicht als Horror, weil es nicht gruselig ist, als Thriller, weil weite Teile des Spiels fantastisch langweilig sind, oder als Actionspiel, weil die Kämpfe uninspiriert und repetitiv sind.“

Test-Wertungen in der Übersicht:

Gfinity – 90

WellPlayed – 90

Dexerto – 90

God is a Geek – 90

CGMagazine – 90

Press Start Australia – 85

PlayStation Universe – 85

Hobby Consolas – 85

GamingTrend – 85

MGG Spain – 85

Wccftech – 85

IGN Italia – 84

Worth Playing – 85

GameMAG – 80

Multiplayer.it – 80

VGC – 80

Comicbook.com – 80

NME – 80

Game Informer – 80

IGN France – 70

IGN – 70

DualShockers – 70

Push Square – 60

„Alan Wake Remastered“ wird am 5. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

