Battlefield 2042: Standard Edition umfasst ab sofort die PS5- und PS4-Versionen

Ab dem 19. November 2021 lädt der Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ wieder zu massiven Schlachten ein. Allerdings stellt sich für viele Spieler, die noch keine PlayStation 5 oder Xbox Series X/S ergattern konnten, die eine entscheidende Frage. Lohnt sich noch ein Kauf für die PlayStation 4 oder Xbox One?

Crossgen-Bundle nicht mehr an Premium-Editionen gebunden

Der verantwortliche Publisher Electronic Arts hatte in den digitalen Läden eine entsprechende Option angeboten, mit der man „Battlefield 2042“ direkt für beide Konsolengenerationen erhält, sodass man zukünftig nicht doppelt bezahlen muss. Jedoch war dieses Crossgen-Bundle bisher an die Gold (99,99 Euro) und Ultimate Editionen (119,99 Euro) gebunden.

Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass auch die PS5-Standard Edition eine PS4-Fassung beinhalten wird. Somit kann man sich beide Versionen zum Preis von 79,99 Euro sichern. Für 69,99 Euro kann man sich auch weiterhin ausschließlich die PS4-Version kaufen. Dadurch haben die Spieler selbst die Wahl, welche Edition sie letzten Endes kaufen müssen und werden nicht zu den teureren Fassungen gezwungen, wenn sie sich „Battlefield 2042“ für die PS5 und die PS4 ergattern möchten. Dies gilt im Übrigen auch für die Xbox-Fassungen.

Am kommenden Wochenende findet bereits eine offene Beta zu „Battlefield 2042“ statt. Ab heute können EA Play-Mitglieder in den Test starten, während sie morgen von Vorbestellern unterstützt werden. Ab Freitag werden alle interessierten Spieler an der Testphase teilnehmen können, um den Multiplayer-Shooter auf Herz und Nieren zu testen.

