Elden Ring: Collector’s Edition mit Figur und mehr enthüllt

Heute Nachmittag wird Gameplay-Material aus dem kommenden „Elden Ring“ präsentiert. Und es scheint, dass noch mehr Ankündigungen geplant sind, darunter die Vorstellung der Collector’s Edition. Eine Überraschung wäre sie nicht mehr. Denn es kam im Vorfeld zu einem Leak.

Statue, Soundtrack und mehr

Die Collector’s Edition des Spiels wird unter anderem einen digitalen Soundtrack, eine 9-Zoll-Statue und ein 40-seitiges gebundenes Artbook enthalten, wie aus einer Twitch-Werbung hervorgeht, die am heutigen Donnerstag lief.

Die Collector’s Edition von Elden Ring in der Übersicht

Ein Exemplar des Spiels

Der digitale Soundtrack

Eine 9 Zoll (ca. 23 Zentimeter) große Figur von Malenia

Ein Steelbook

Ein 40-seitiges Artbook

Vorbesteller-Boni und Deluxe Edition

Vorbestellen lässt sich die Collector’s Edition von „Elden Ring“ bislang nicht, sodass nicht bekannt ist, wie viel Geld Interessenten dafür bezahlen müssen. Allerdings ging im PlayStation Store offenbar kurzzeitig der Produkteintrag zum Spiel online.

Im Produkteintrag waren einerseits die Boni für Vorbesteller aufgeführt. Dabei handelt es sich um einen Abenteurerguide und eine zusätzliche Geste für das Spiel. Die genannte Geste kann im Verlauf von „Elden Ring“ auch freigespielt werden, sodass dieser Bonus lediglich einen zeitlichen Vorteil bietet.

Ebenfalls wurde eine Deluxe Edition von „Elden Ring“ erwähnt. Sie umfasst offenbar Konzeptgrafiken und den Soundtrack des Spiels.

Weitere Einzelheiten heute Nachmittag

Wie wir bereits berichteten, erfolgt heute die Gameplay-Premiere von „Elden Ring“. Ihr könnt sie ab 15 Uhr in dieser Meldung verfolgen. Die Vorstellung soll rund 15 Minuten dauern.

Auch wurde bereits ein Netzwerktest angekündigt, mit dem die Online-Funktionen des From-Software-Titels getestet werden sollen. Teilnehmen können registrierte und ausgewählte Spieler ab dem 9. November 2021. Bewerbungen sind nicht mehr möglich.

„Elden Ring“ erscheint voraussichtlich am 25. Februar 2022 für PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5. Mehr zum Spiel erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

