Electronic Arts: Publisher wird eine „geliebte Marke“ zurückbringen – Gerücht

Auch in dieser Woche erreicht uns wieder das eine oder andere interessante Gerücht zu bisher unangekündigten Produktionen, die sich bei den verschiedenen Publishern in Arbeit befinden sollen.

Wie der bekannte und als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson via Twitter berichtet, wird Electronic Arts eine Marke zurückbringen, die sich seinerzeit großer Beliebtheit erfreute. Abgesehen von der Tatsache, dass die offizielle Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird, ging Henderson allerdings nicht näher ins Detail. Daher kann aktuell nur spekuliert werden, welche Marke beziehungsweise Serie ihr Comeback feiern soll.

Medal of Honor? SSX? Command & Conquer?

Ein neues „Burnout“ beispielsweise gilt als unwahrscheinlich, da der ursprüngliche Entwickler Criterion Games kürzlich bekanntermaßen die kreative Leitung der „Need for Speed“-Reihe übernahm und aktuell am nächsten Ableger der langlebigen Rennspielserie arbeitet, der nach dem aktuellen Stand der Dinge 2022 erscheint. Zu den weiteren Namen, die von der Gerüchteküche ins Gespräch gebracht werden, gehören „SSX“, „Command & Conquer“ oder die Shooter-Reihe „Medal of Honor“.

Unrealistisch muten die Angaben von Henderson sicherlich nicht an. Schließlich kündigte Electronic Arts in der näheren Vergangenheit bereits die Rückkehr mehrerer beliebter Marken an. Während die „Star Wars: Squadrons“-Macher von EA Motive bekanntermaßen an einem Remake zum Sci-Fi-Horror-Klassiker „Dead Space“ werkeln, arbeitet ein eigens für den Nachfolger gegründetes Studio derzeit an „Skate 4“.

Zu den Angaben von Henderson wollten sich die Verantwortlichen von Electronic Arts bisher nicht äußern.

New scoop tomorrow – EA is bringing back a game series that fans loved back in the day👀 pic.twitter.com/Et2UpgDI8G — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 8, 2021

