PS5 kaufen: Erneuter Verkauf bei Amazon – Prime-Hinweis

Nachdem einige Webseiten in den vergangenen Wochen nahezu täglich darüber spekulierten, dass ein neuer PS5-Drop bei Amazon unmittelbar bevorstehen muss, gibt es heute seriöse Indizien, die tatsächlich für einen erneuten Verkauf beim Versandriesen sprechen.

Einmal mehr heißt es auf der Produktseite des Händlers: „Prime-Mitglieder haben vorrangigen Zugriff auf die PlayStation 5.“ Kunden, die in den vergangenen Monaten auf der Suche nach einer PS5 waren, werden es kennen: Sobald dieser Hinweis erscheint, vergehen meist nur noch wenige Stunden, bis sich die PS5 bei Amazon bestellen lässt.

PS5 bei Amazon kaufen:

Einen Testmonat bei Prime könnt ihr euch hier sichern.

In den vergangenen Monaten wurde der Prime-Hinweis meist am Abend vor dem Verkauf der PS5 geschaltet, sodass dieser unmittelbar bevorstehen dürfte. In diesem Zusammenhang könnte heute ein Blick in Richtung Amazon lohnen. In der Regel startet der Verkauf irgendwann zwischen 8:30 und 10 Uhr. Solltet ihr diesmal eine PS5 erwischen, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Zusammen mit der PS5 könnt ihr verschiedene Zubehörprodukte erwerben, darunter zusätzliche DualSense-Controller und das Pulse 3D-Headset.

Weitere Produkteinträge zur PS5 in der Übersicht:

Nach wie vor ist offen, wann es auf dem Konsolenmarkt zu einer Entspannung kommen wird. Sony selbst ging vor einigen Monaten davon aus, dass die PS5 im zweiten Halbjahr 2021 mehr oder weniger regelmäßig im Handel anzutreffen sein wird. Doch daraus wurde nichts. Intel glaubte vor einiger Zeit wiederum, dass die Chipkrise noch ein weiteres Jahr anhalten wird, allerdings mit einer zunehmenden Entspannung. Im Dezember klang die Prognose weniger zuversichtlich.

Eine ähnliche Problematik gibt es bei der Xbox Series X, die bei Amazon und Co meist ausverkauft ist. Allerdings scheint die Lage bei der Microsoft-Konsole zumindest im stationären Handel deutlich besser zu sein. Oft berichten Kunden, dass sie im Geschäft ihrer Wahl reichlich Konsolen entdecken konnten. Im Fall der Xbox Serie S ist die Liefersituation hingegen schon seit dem Launch recht entspannt.

Die PS5 und Xbox Series X/S kamen im November des vergangenen Jahres auf den Markt. Während Sony regelmäßig neue Verkaufszahlen herausgibt, hält Microsoft an der Strategie fest, diese für sich zu behalten. Letztendlich rückt der Xbox Game Pass verstärkt in den Fokus der Geschäftsaktivitäten der Redmonder. Allerdings wurde auch dort der Schwung gebremst.

