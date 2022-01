Call of Duty: Ehemaliger leitender Entwickler fordert eine Wiederbelebung der Reihe

Call of Duty:

Kann die "Call of Duty"-Reihe jemals zu alter Stärke zurückfinden? Laut dem ehemaligen leitenden Infinity Ward-Mitarbeiter Robert Bowling braucht die Marke eine Wiederbelebung und keine weitere Wiederholung.

"Call of Duty: Vanguard" hat mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen.

Bei Activision ging es im letzten Jahr drunter und drüber. Nicht nur, dass man sich immenser Kritik und Streiks der eigenen Belegschaft stellen und sich auch mit einer ausgiebigen Untersuchung des Bundesstaats Kaliforniens auseinandersetzen darf, sondern auch die Verkaufszahlen der „Call of Duty“-Reihe brechen immer weiter zusammen. Der aktuellste Teil, „Call of Duty: Vanguard“, kann die Spieler nicht langfristig binden und auch „Call of Duty: Warzone“ ist trotz neuer Karte weit vom einstigen Höhepunkt entfernt.

Früher stand die Community im Mittelpunkt

Bereits seit einiger Zeit fragt sich die Fanbasis, ob die Reihe, die seit 2008 den Shootermarkt größtenteils dominiert hatte, noch einmal zu alter Stärke zurückfinden kann. Die Entwicklerstudios Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games und Raven Software scheinen sich nicht immer einig zu sein, wohin die Reise gehen soll.

Via Twitter hat sich Robert Bowling, der einstige Creative Strategist von Infinity Ward, der von 2006 bis 2012 bei den „Modern Warfare“-Entwicklern arbeitete, zu der „Call of Duty“-Reihe geäußert. Seiner Meinung nach ist es nicht mehr mit einem neuen Teil getan, der die bisherige Formel aufwärmt. Stattdessen müsse die Marke mit neuem Leben gefüllt werden.

„Es ist an der Zeit von den Stollen an neu aufzubauen. Wir brauchen mehr als eine Wiederholung, wir brauchen eine Wiederbelebung. Wieder einen Fokus auf das Kern-Gameplay und nicht die Content Gateways. Früher behandelten wir unsere Spieler wie eine Community und nicht wie Konsumenten. Wir banden sie für das Map Feedback und nicht das Market Feedback ein“, schrieb Bowling.

Er wirft seinen alten Kollegen offensichtlich vor, dass sie ihren früheren Weg verlassen haben und sich nicht mehr um die Zufriedenheit der Spieler scheren. Stattdessen würden sie sich nur noch auf den Profit konzentrieren. Dies ist sicherlich eine Einschätzung, der viele Spieler zustimmen würden. Ob Activision und die zuständigen Entwicklerstudios in Zukunft die früheren Stärken der Marke wiederentdecken, wird sich zeigen müssen.

In diesem Jahr soll laut aktuellen Gerüchten ein neuer „Modern Warfare“-Ableger auf den Markt kommen.

