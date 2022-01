Deutschland: Die erfolgreichsten Spiele des Jahres 2021 in der Übersicht

Im Zuge eines aktuellen Berichts stellte Game, der Verband der deutschen Games-Branche, die erfolgreichsten Spiele des Jahres 2021 vor. So viel vorweg: Mit Überraschungen solltet ihr nicht rechnen, da im vergangenen Jahr auch in Deutschland die üblichen Verdächtigen dominierten.

"FIFA 22" sicherte sich 2021 den Titel des meistverkauften Videospiels in Deutschland.

Im Laufe der Woche erreichte uns bereits eine Übersicht über die meistverkauften Spiele der USA. Im vergangenen Jahr hatten in den USA mit „Call of Duty: Vanguard“ und „Call of Duty: Black Ops: Cold War“ gleich zwei Ableger der beliebten Shooter-Serie die Nase vorne.

Doch wie sieht das Ganze eigentlich in Deutschland aus? Dieser Frage ging im Rahmen eines aktuellen Berichts Game, der Verband der deutschen Games-Branche, nach und veröffentlichte eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele Deutschlands. Wirft man einen Blick auf die hiesigen Top 20 des vergangenen Jahres, wird man auf wenig Überraschungen stoßen.

Den Platz an der Spitze sicherte sich demnach Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 22“ – gefolgt von Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „Grand Theft Auto V“ und Nintendos Fun-Racer „Mario Kart 8: Deluxe“. Abgerundet werden die Top 5 von der Bauernhof-Simulation „Landwirtschafts-Simulator 22“ sowie dem Klötzchen-Hit „Minecraft“.

Auffällig ist, dass es im vergangenen Jahr keinem PlayStation-exklusiven Titel gelang, sich in den deutschen Top 20 zu platzieren. Anbei der Überblick über die erfolgreichsten 20 Titel des letzten Jahres.

