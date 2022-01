Activision Blizzard: Kotick frustriert Mitarbeiter bei Meeting

Die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erschüttert noch immer die Spielebranche. Noch größere Auswirkungen dürfte die Nachricht jedoch auf die Mitarbeiter des Unternehmens haben. Die Bedenken der Angestellten sollten unlängst ein Thema bei einem internen Video-Meeting sein. Wie einige Mitarbeiter berichten, ließ der verantwortliche Geschäftsführer, Bobby Kotick, die anwesenden Mitarbeiter jedoch frustriert zurück.

Kotick reißt Witze, kann Bedenken nicht ausräumen

Am letzten Donnerstag sprach Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, bei einer Videokonferenz zu den Mitarbeitern. Dabei beantwortete er einige Fragen, die ihm von Chief People Officer Julie Hodges vorgelesen wurden. Bei dem Videocall gab es keinen Chat und andere Teilnehmer wurden ebenfalls nicht zum Sprechen zugelassen.

Anstatt bei dem Treffen auf die Ängste und Bedenken der Mitarbeiter einzugehen, sprach Kotick über das Interesse von Microsoft am Metaverse und witzelte, dass die Mitarbeiter nicht zu Microsoft Teams wechseln müssten. Zudem wurde nicht über die noch laufenden Ermittlungen wegen den sexuellen Übergriffen gesprochen. Der sogenannte „Fireside Chat“ war für 30 Minuten anberaumt, dauerte allerdings nur ganze 16 Minuten. Kotick kam sieben Minuten zu spät und reagierte nicht auf Fragen, die von den Mitarbeitern vor dem Treffen eingereicht wurden.

In dem Meeting soll Kotick gesagt haben, dass er glaube, der Übergang würde reibungslos verlaufen, weil Microsoft daran interessiert sei, so viele Mitarbeiter wie möglich zu halten. Wie Angestellte berichteten, machte sie dies nur noch misstrauischer. Sie hätten nun Angst vor bevorstehenden Kündigungen.

Hodges fragte Kotick auch, ob er nach Abschluss des Deals als CEO bleiben würde. Kotick antwortete, dass der Deal einem langwierigen Prozess folgen würde und es außer seinen Kindern für ihn nichts wichtigeres als das Unternehmen geben würde. „Ich kann Ihnen sagen, dass mein Engagement für das Unternehmen darin besteht, in meiner Rolle zu bleiben“, so der CEO. „Sobald der Deal abgeschlossen ist, habe ich mich gegenüber Microsoft verpflichtet, so lange wie nötig zu bleiben, um sicherzustellen, dass wir eine großartige Integration und einen großartigen Übergang haben.“

Die Angestellten glauben, dass Kotick nach dem Deal mit Microsoft nicht im Unternehmen bleiben wird, wie einige Berichte bereits andeuten. Er könnte jedoch mindestens bis zum Abschluss an der Spitze bleiben. „All die Angst und Wut ist immer noch an Bobby Kotick gebunden und daran, welchen Schaden er anrichten wird, bis die Fackel an Microsoft übergeht“, so ein Mitarbeiter von Blizzard, der anonym bleiben wollte. „Er bezeichnete Activision als genauso wichtig wie seine Kinder und ich habe nicht das Gefühl, dass er einfach loslassen wird.“

