Bungie: Sony möchte Vorwürfe der toxischen Arbeitsplatzkultur prüfen und aufarbeiten

In dieser Woche gab Sony Interactive Entertainment die 3,6 Milliarden US-Dollar teure Übernahme der „Destiny“-Macher von Bungie bekannt. Folgerichtig entwickelte sich PlayStation-Boss Jim Ryan in den vergangenen Tagen zu einem gefragten Gesprächspartner.

In einem aktuellen Interview gingen Jim Ryan und Bungies CEO Pete Parsons auf die Vorwürfe der toxischen Arbeitsplatzkultur ein, die im Dezember 2021 aufkamen. In einem von IGN veröffentlichten Bericht kamen 26 Männer und Frauen zu Wort, die aktuell bei Bungie beschäftigt sind oder in der Vergangenheit bei den „Destiny“-Machern arbeiteten. Zu den erhobenen Vorwürfen, für die sich Bungie nach der Veröffentlichung des Berichts entschuldigte, gehörten Fälle von Rassismus, Sexismus und Benachteiligung.

Sony nimmt die Vorwürfe „sehr ernst“

Ein Thema, zu dem sich Jim Ryan wie folgt äußerte: „Dies ist ein Bereich, den Sony unglaublich ernst nimmt. Wir halten uns im gesamten Unternehmen und bei den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, an extrem hohe Standards. Das ist etwas, wofür ich von Beginn der Gespräche an unglaublich sensibel war. Und ich war beeindruckt und habe nur das höchste Lob für die Art und Weise übrig, wie Bungie sich organisiert und führt. Es gibt eine Reihe von Bereichen, in denen Sony von Bungie lernen kann. Philanthropie ist ein Grundwert, und ich denke, das sagt alles aus.“

Parsons ergänzte: „Wir waren einander gegenüber sehr offen, wenn es um die Herausforderungen geht, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Wir sind ein 30 Jahre altes Unternehmen und wir lernen, erschaffen und wachsen weiter. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir leisten, um ein blühendes, integratives Umfeld für Menschen zu schaffen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Wir werden bauen, lernen und wachsen. Und ich denke, wir können viel von Sony lernen.“

In wie weit die Vorwürfe der toxischen Arbeitsbedingungen bei Bungie zu möglichen personellen Änderungen führen könnten, wurde nicht kommentiert.

Quelle: GamesIndustry.biz

