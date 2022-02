Dying Light 2: New Game-Plus Modus soll nachgereicht werden, bestätigt Smektała

Tymon Smektala ist der leitende Designer von "Dying Light 2: Stay Human". Auf Twitter bestätigte er jetzt, dass das postapokalyptische Open World-Rollenspiel einen New Game Plus-Modus erhalten wird.

Ein New Game+ ist bisher nicht verfügbar.

Seit dem 4. Februar ist „Dying Light 2: Stay Human“ jetzt für Konsolen und PC erhältlich. In der Zwischenzeit haben sicherlich einige von euch das Open World-RPG schon durchgespielt. Wer danach noch einen weiteren Durchlauf starten möchte, um andere Entscheidungen zu treffen, muss leider wieder von vorn anfangen.

Genauer Zeitpunkt unbekannt

In absehbarer Zeit wird sich das jedoch ändern: Über Twitter bestätigte Tymon Smektala, dass die Anfragen der Fans wahrgenommen wurden und „ziemlich bald“ ein New-Game Plus-Modus folgt. Ein grobes Datum kann der Lead Designer aber noch nicht nennen.

Die eigentliche Idee war, alternative Entscheidungen im Koop-Modus erleben zu können. Deshalb entschied sich das Entwicklerteam dazu, vorerst auf solch einen Modus zu verzichten.

Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen: Im New Game Plus-Modus könnt ihr die Handlung mit all euren erzielten Charakter-Fortschritten und gesammelten Gegenständen erneut erleben. Diese Möglichkeit steht daher erst zur Verfügung, wenn das Hauptspiel einmal erfolgreich abgeschlossen wurde. Gerade in einem Abenteuer, wo ihr für eure Entscheidungen entsprechende Konsequenzen tragen müsst, hat ein zweiter Durchlauf definitiv seinen Reiz.

Weitere Verbesserungen und Neuerungen sind ebenfalls geplant. Die Fans können auf Twitter nützliche Features vorschlagen, auf die Techland eventuell eingehen wird. Das polnische Videospielunternehmen betonte schon in der Vergangenheit, dass sie die Rückmeldungen der Spieler dauerhaft im Auge behalten. Zum Beispiel fragt Smektala von sich aus, welche Zugänglichkeitsoptionen noch hinzugefügt werden könnten.

