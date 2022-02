Horizon Forbidden West: Visuelle Probleme werden untersucht – Lösung in Arbeit

In vereinzelten Fällen hat das vor wenigen Tagen veröffentlichte Action-Rollenspiel "Horizon: Forbidden West" mit visuellen Problemen und grafischen Bugs zu kämpfen. Wie die Entwickler von Guerrilla Games versicherten, wird bereits an einer Lösung der Probleme gearbeitet. Sollte die Community auf weitere Fehler stoßen, soll sie diese den Entwicklern melden.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von Guerrilla Games mit dem Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ ihr neuestes Werk für die PlayStation-Konsolen.

Auch wenn „Horizon: Forbidden West“ sowohl von den Spielern als auch den Kritikern gefeiert wurde, hatte das neue Abenteuer von Aloy zum Launch mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen. So klagten die Spieler und Spielerinnen in vereinzelten Fällen über visuelle Probleme und Grafikfehler. In einer kurzen Mitteilung wandten sich die Verantwortlichen von Guerrilla Games an die Community und versicherten, dass bereits an einer Lösung der Probleme gearbeitet wird.

Entwickler bitten die Community um Zusammenarbeit

„Hallo alle miteinander. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre verschiedenen visuellen Probleme über unser Support-Formular mitgeteilt haben. Das Team arbeitet mit hoher Priorität daran, diese Probleme zu beheben, und ist bestrebt, so schnell wie möglich ein Update herauszubringen. Bitte verwenden Sie weiterhin das Support-Formular und teilen Sie Videos (Aufnahmen Ihres Fernsehers/Monitors sind nützlich) und geben Sie uns so viele Informationen wie möglich.“

„Wir verstehen Ihre Frustration und wissen Ihre Geduld zu schätzen. Wir tun unser Bestes, um Sie schnell wieder in die Wildnis zu bringen, damit Sie alle Geheimnisse des Verbotenen Westens erkunden können“, führte das niederländische Studio aus. Einen Termin bekam ein mögliches Update bisher nicht spendiert.

„Horizon: Forbidden West“ ist für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

