PlayStation Plus: Jahres-Abo aktuell zum Aktionspreis erhältlich

Kurz vor dem Start in das Wochenende zauberten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment ein weiteres Angebot aus dem Hut, das ab sofort auf interessierte Spieler und Spielerinnen wartet.

Dieses richtet sich an diejenigen unter euch, die aktuell kein gültiges PlayStation Plus-Abonnement ihr Eigen nennen oder bisher nicht mit dem Abo-Dienst in Berührung kamen. So wird euch bis zum 13. März 2022 um 23:59 Uhr unserer Zeit die Möglichkeit geboten, eine Jahres-Mitgliedschaft von PlayStation Plus zum Angebotspreis abzustauben. Statt der gewohnten 59,99 Euro werden für das 12-Monats-Abo aktuell 44,99 Euro fällig. Dies entspricht einer Ersparnis von rund 25 Prozent. Doch welche Vorzüge gehen mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft einher?

Online-Multiplayer, Cloud-Speicher und mehr

Zunächst räumt euch euer PlayStation Plus-Abo den Zugriff auf die Online-Mehrspieler-Komponenten der verschiedenen PlayStation 4- und PlayStation 5-Titel ein. Anzumerken ist, dass Free2Play-Titel hier ausgenommen sind. Diese können auch ohne eine PS Plus-Mitgliedschaft gespielt werden. Zu den weiteren gebotenen Features gehören exklusive Demos, Betas und Rabatte sowie mindestens 24 ausgewählte PS4- und PS5-Titel pro Jahr, die ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden können, so lange euer PlayStation Plus-Abo aktiv ist.

Welche Spiele beispielsweise im März 2022 „kostenlos“ über PlayStation Plus angeboten werden, verraten wir euch hier. Den Schlusspunkt unter die gebotenen Features setzt die Unterstützung der Cloud-Speicher-Funktion. Hier werden euch 100 Gigabyte an freiem Speicher geboten, in denen ihr eure Spielstände unterbringen und vor einem Verlust schützen könnt.

Beachtet bitte, dass es sich bei PlayStation Plus um ein Abonnement handelt, das sich bei Ablauf automatisch verlängert. Um hier keine böse Überraschung zu erleben, solltet ihr eure Zahlungsdetails entsprechend anpassen oder euer Abo rechtzeitig kündigen. Alle weiteren Details und die Möglichkeit, euch eure Jahres-Mitgliedschaft zum Angebotspreis zu sichern, findet ihr im PlayStation Store.

