Electronic Arts: Plant für dieses Jahr kein EA Play Live – Gerücht

Wird EA Play Live in diesem Jahr zurückkehren? Einem Insider zufolge gibt es momentan keine Pläne für eine derartige Veranstaltung. Die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Für dieses Jahr sind einmal mehr ein paar Gaming-Events geplant. So könnte beispielsweise Microsoft eine Show im E3-Stil veranstalten. Insidern zufolge soll der Stream im Juni ausgestrahlt werden.

Auf eine neue EA Play-Show, die in den vergangenen Jahren regelmäßig stattfand, müsst ihr hingegen verzichten, heißt es heute in der Gerüchteküche. Davon erfahren haben möchte der GamesBeat-Reporter Jeff Grubb, der vor kurzem über einige der Dinge sprach, die wir im Sommer erwarten oder auch nicht erwarten können.

Mindestens ein anderes großes Unternehmen

Grubb twitterte zu diesem Thema: „Während EA bisher keine EA Play plant, höre ich, dass mindestens ein großes Unternehmen ein Event für den traditionellen E3-Zeitrahmen im Juni plant. Mehr dazu nächste Woche.“

Beim großen Unternehmen handelte sich voraussichtlich um Microsoft. Grubb trat kürzlich im GamesBeat Decides-Podcast auf, um über die jüngsten Gerüchte zu den Sommer-Events zu sprechen, und erwähnte, dass Microsoft ein Event im Juni plant.

Im letzten Jahr war EA Play eine einstündige Veranstaltung, in deren Rahmen Spiele wie „Battlefield 2042“, „FIFA 22“ und „Lost in Random“ vorgestellt wurden. Sollte 2022 tatsächlich auf eine EA Play-Show verzichtet werden, wäre es rechts seltsam. Immerhin hat Electronic Arts größere Projekte wie die Fortsetzung von „Jedi Fallen Order“, das Remake von „Dead Space“ und die nächsten „Mass Effect“- und „Dragon Age“-Spiele in der Pipeline.

Allerdings sind auch die traditionellen Messen langsam wieder auf Kurs. Während die E3 in diesem Jahr noch einmal als Digital-Event veranstaltet wird, entschloss sich die Koelnmesse dazu, die Gamescom 2022 als Hybrid-Event zurückzubringen. Das heißt, ihr könnt die Messe sowohl am heimischen Bildschirm als auch vor Ort in Köln erleben. Zum Einsatz kommt dabei ein spezielles Sicherheitssystem, wie die Veranstalter kürzlich bekanntgaben.

Sony gab noch keine Pläne für das laufende Jahr heraus, sodass offen ist, an welchen Messen oder Events das Unternehmen teilnehmen wird. Womöglich konzentriert sich der PS5-Hersteller erneut auf die regelmäßig ausgestrahlten State of Play-Shows.

