Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Testwertungen in der Übersicht

Am kommenden Freitag erscheint „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ für Konsolen und PC. Wie gut sich das Hardcore-RPG in der Presse schlägt, verraten die heute eingetroffenen Testwertungen.

Aktuell kommt die PS5-Version auf 73 von 100 möglichen Punkten. Bisher wurden 36 Testberichte eingereicht, von denen 19 Stück positiv ausfallen. 16 Tester haben sich wiederum für eine neutrale Wertung entschieden.

Ein paar Testwertungen in der Übersicht

Die höchste Punktevergabe stammt mit 87 Punkten von RPG Fan: „Trotz aller Memes und Witze ist Stranger of Paradise Final Fantasy Origin eine überraschend ernsthafte Geschichte, die mit einem erstaunlichen Kampfsystem verbunden ist, das man unmöglich aus der Hand legen kann. Und nicht nur das, es schafft es irgendwie, dem ursprünglichen Final Fantasy und der Serie als Ganzes gegenüber ehrfürchtig zu bleiben. Ich denke, dass jeder, der sowohl Action-RPGs als auch Final Fantasy mag, auch dieses Spiel genießen wird.“

IGN Spain ist ebenfalls überzeugt und vergibt 80 Punkte: „Die Geschichte von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kommt erst in den letzten Stunden so richtig in Schwung, aber wenn es soweit ist, verbindet es sich gut mit einem soliden und fesselnden Action-Kampfsystem und einer großen Portion Nostalgie für die Serie.“

Weniger begeistert zeigt man sich bei SpazioGames (72 Punkte): „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sieht aus wie ein Nioh-Reskin mit einigen Final Fantasy-Zusätzen wie Klassen und Monstern. Ist ein Rückschritt aufgrund eines uninspirierten Leveldesigns und einer oberflächlichen Geschichte.“

Bei GameInformer (70 Punkte) wird das Kampfsystem gelobt, dafür aber die Geschichte negativ angesprochen: „Stranger of Paradise ist das bisher seltsamste Final Fantasy-Spiel, das zwischen schrecklich und fantastisch schwankt. Wenn ihr Jack tolerieren könnt (und das ist eine große Bitte), ist der hervorragend gestaltete Kampf einen Blick wert. Vielleicht kommt ihr wegen der Geschichte und der Final Fantasy-Erfahrung zu diesem Spiel, aber es geht nur um den Kampf und um wenig anderes.“

Mit gerade einmal 20 Punkten fällt das Urteil von NME vernichtend aus: „Stranger of Paradise ist größtenteils einfach nur ein Durcheinander. Wenn das Gameplay funktioniert, funktioniert es erstaunlich gut, aber das war nicht oft genug, um über die gesamte Laufzeit Spaß zu machen. Es ist schwer, ein Urteil über die Geschichte zu fällen, vor allem, weil es kaum eine Erzählung gibt, aber das ist umso enttäuschender, weil ich gerne mehr Zeit mit den Charakteren verbracht hätte, denn sie sind alles andere als unsympathisch.“

Unseren hauseigenen Testbericht zum „Final Fantasy“-Spinoff haben wir unter dieser Zeile verlinkt. Dort schreibt Sven in seinem Fazit unter anderem: „Wenn euch der Sinn nach einem blutig-düsteren Abenteuer steht, könnt ihr hier guten Gewissens einen genaueren Blick riskieren und euch auf die Jagd nach Chaos begeben.“

Neben der PS5 werden die PS4, die Xbox-Konsolen und der PC versorgt. Alternativ könnt ihr das Abenteuer von Jack Garland mit Freunden im Koop-Modus erleben, doch eine Crossplay-Unterstützung ist nicht zu erwarten.

Noch unsicher, ob „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ was für euch ist? Bis zum 19. März habt ihr noch die Gelegenheit, das Spiel für ein paar Stunden anzutesten. Die neueste Demoversion steht bis Samstag, dem 19. März, zur Verfügung.

