Deutschland-Charts: Gran Turismo 7 eroberte im März 2022 die Spitze

Ab sofort stehen die hiesigen Software-Charts für den Monat März 2022 bereit. Während sich "Gran Turismo 7" die Spitze der Charts sicherte, landete From Softwares Open-World-Rollenspiel "Elden Ring" auf dem zweiten Rang. Wir verraten euch, welche Titel im vergangenen Monat sonst noch kommerzielle Erfolge in Deutschland feiern konnten.

In Zusammenarbeit mit den Marktforschern von GfK Chart-Track stellte Game, der Verband der deutschen Gamesbranche, die hiesigen Software-Charts für den Monat März 2022 bereit.

Den Platz an der Spitze sicherte sich das von Polyphony Digital entwickelte Rennspiel „Gran Turismo 7“, das für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich ist. Welche der beiden Versionen die Nase vorne hatte, geht aus den Angaben von Game zwar nicht hervor, wir können aber wohl davon ausgehen, dass sich die PlayStation 5-Version genau wie bei unseren europäischen Nachbarn besser verkaufte.

Bereits in der vergangenen Woche wurde „Gran Turismo 7“ in Deutschland übrigens mit dem Games-Sales-Awards in Platin für 200.00 verkaufte Kopien ausgezeichnet. Einen Platz hinzugewinnen konnte From Softwares Rollenspiel-Hit „Elden Ring“, der im Februar 2022 auf dem dritten Rang in die deutschen Software-Charts einstieg und im vergangenen Monat den zweiten Platz belegte.

Gefolgt von gleich drei Nintendo-Titeln: „Kirby und das vergessene Land“, „Mario Kart 8: Deluxe“ und „Pokémon Legends: Arceus“. Abgerundet werden die Top 20 der deutschen Software-Charts im März 2022 von vier weiteren Neueinsteigern. Während „WWE 2K22“ auf dem zehnten Rang einstieg, sicherte sich Square Enix‘ Switch-Rollenspiel „Triangle Strategy“ Platz 13.

Hinzukommen der Loot-Shooter „Tiny Tina’s Wonderlands“ auf dem 15. und „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ auf dem 19. Platz. Anbei eine Übersicht über die kompletten Top 20.

