Horizon Forbidden West: Patch 1.12 merzt weitere Fehler aus, aber nicht das Flimmern

Und das ist der nächste Patch: Ein weiteres Mal hat Guerrilla Games zahlreiche Fehlerbehebungen durchgeführt, die das allgemeine Spielerlebnis verbessern. Neuerungen oder Balance-Anpassungen sind nicht enthalten.

Die Dateigröße von Patch 1.12 liegt bei 895 MegaByte. PS4- und PS5-Spieler können sich das Update jetzt herunterladen.

Das Entwicklerteam hat rund 50 Fehler in diesen Bereichen vorgenommen:

Haupt- und Nebenmissionen

Weltaktivitäten

Maschinen

Waffen

Ausrüstung

Benutzeroberfläche und-Erfahrung

Performance und Stabilität

Sonstiges

Durch die vielen Bugfixes in den Missionen soll eine Blockierung des Fortschritts verhindert werden. Bei den Hauptquests waren die Missionen „Griff nach den Sternen“, „Die sterbenden Lande“, „Das Meer aus Sand“ und „Die Flügel der zehn“ betroffen. Des Weiteren könnten sich die Entwickler folgende Nebenmissionen vor: „Ein Soldatenmarsch“, „Der Weg nach Hause“, „Signalspitze“, „Ein Stamm getrennt“, „Last des Befehls“, „Leuchtendes Beispiel“ und „Öffne die Arena“.

Das vielerseits bemerkte Flimmern ist leider auch weiterhin ein Problem. Guerrilla ist sich dem allerdings bewusst und arbeitet an einer entsprechenden Lösung. Zudem können Outfits im Menü von einem Schatten verdeckt werden, was ebenso in nächster Zeit behoben werden soll. Ansonsten berichteten einige Spieler von Bugs in den Nebenquests „Großer Ehrgeiz“ und „der Marsch des Soldaten“ sowie Handas Vertrag. Eine Lösung ist mit dem nachfolgenden Patch zu erwarten.

Weitere Meldungen zu „Horizon Forbidden West“:

Die ausführlichen Patch Notes sind im offiziellen Entwickler-Artikel auf Reddit aufgelistet.

„Horizon Forbidden West“ ist seit dem 18. Februar für PlayStation verfügbar. Im Veröffentlichungsmonat konnte das Endzeit-Abenteuer direkt die Spitze in den deutschen Charts erklimmen. Weitere Ableger im „Horizon“-Universum sind bereits sicher: Aktuell entwickelt Guerrilla Games ein VR-Spinoff (gemeinsam mit Firesprite)und vermutlich einen Multiplayer-Titel.

