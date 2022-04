Ratchet & Clank Rift Apart: PS5-Update 1.003 mit VRR und 120 Hz – Changelog

"Ratchet & Clank: Rift Apart" wurde auf der PS5 mit dem Update 1.003 erweitert. Damit fand unter anderem der VRR-Support in das Spiel, den die PlayStation 5 ab dieser Woche unterstützt.

Insomniac Games hat für „Ratchet & Clank: Rift Apart“ das Update 1.003 veröffentlicht, das dem Spiel unter anderem die Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenz (VRR) hinzufügt. Das Feature wurde gestern angekündigt und soll im Laufe der Woche über ein System-Update die PS5 erreichen.

Das neue Update für „Ratchet & Clank: Rift Apart“ hat noch mehr zu bieten, darunter der 120 Hz-Anzeigemodus. Die Details entsprechen den Angaben der Updates, die für „Spider-Man Remastered“ und „Spider-Man Miles Morales“ veröffentlicht wurden. Wir

Mit dem Update 1.003 für „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird ebenfalls an der TAA-Upsample-Qualität geschraubt. Und auch an der Visualisierung der Speicherdaten wurde Hand angelegt.

Changelog zum Update 1.003 von Ratchet & Clank: Rift Apart

Unterstützung für VRR über Systemeinstellungen Wenn der 120-Hz-Anzeigemodus deaktiviert ist, werden die dynamischen Auflösungsziele leicht erhöht Wenn der 120-Hz-Anzeigemodus aktiviert ist, kann die Bildrate je nach Spielverlauf variieren

Hinzufügen der Einstellung für den 120-Hz-Anzeigemodus zu den Optionen für neue Spiele, damit ihr ihn vor dem Start aktivieren könnt

Verbesserungen bei der Qualität der Raytracing-Reflexion in Szenarien mit niedriger dynamischer Auflösung bei spiegelnden Winkeln

Verbesserungen bei der TAA-Upsample-Qualität

Speicherdateien verwenden Frame-Captures für ihre Icons

Wie bei allen unterstützten Spielen gilt: Um VRR nutzen zu können, muss neben der PS5 auch die restliche Hardware kompatibel sein. Das heißt, ihr benötigt einen HDMI-2.1-VRR-kompatiblen Fernseher oder PC-Monitor.

Erfüllt eure Hardware die Voraussetzungen und VRR ist auf eurer PS5 aktiviert, wird das Feature die Bildwiederholfrequenz der Anzeige mit der grafischen Ausgabe der PS5-Konsole automatisch synchronisieren. Visuelle Artefakte wie Frame-Pacing-Probleme und Screen-Tearing-Effekte sollen dabei minimiert oder ganz eliminiert werden.

Falls ihr das VRR-Feature nicht nutzen möchtet, könnt ihr es im Menü „Bildschirm und Video“ deaktivieren. Weitere Spiele, die VRR nach der Freischaltung auf der PS5 nutzen werden, sind Astro’s Playroom“, „Call of Duty: Vanguard“, „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Destiny 2“, „DiRT 5“, „Godfall“, „Tiny Tina’s Wonderlands“, „Rainbow Six Siege“ und „Tribes of Midgard“.

