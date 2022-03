Ratchet & Clank Rift Apart: Hauptautorin Maggs fühlt sich ihres Lohns beraubt

Via Twitter wandte sich mit Sam Maggs die verantwortliche Hauptautorin hinter "Ratchet and Clank: Rift Apart" an die Öffentlichkeit und klagte über die Tatsache, dass ihre Arbeiten an dem Action-Plattformer nicht gewürdigt wurden. Beispielsweise wurde sie in den Credits lediglich unter den "Special Thanks" erwähnt, was ihrer Arbeit laut Maggs nicht gerecht wurde.

Im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference sprach Mark Stuart, seines Zeichens Lead-Designer beim kalifornischen Entwicklerstudio Insomniac Games, ausführlich über die Entstehung des Action-Plattformers „Ratchet & Clank: Rift Apart“.

Nur kurze Zeit später meldete sich via Twitter Sam Maggs zu Wort, die zwischenzeitlich als Hauptautorin an „Ratchet & Clank: Rift Apart“ arbeitete und Insomniac Games bereits vor einer Weile wieder verlassen hat. Zunächst beklagte sie in einem Tweet die Tatsache, dass ihre Arbeit an dem Action-Plattformer nicht entsprechend gewürdigt wurde. Als Beispiel nannte sie nicht nur die Tatsache, dass sie in Stuarts GDC-Präsentation keine Rolle spielte – ganz im Gegensatz zu ihren ehemaligen Kollegen.

Darüber hinaus reagierte sie laut eigenen Angaben geschockt, als sie im Abspann von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ lediglich im Bereich „Special Thanks“ erwähnt wurde. „Dies spricht für ein breiteres Problem von Spieleentwicklern, die vollständig aus den Credits ihrer eigenen Arbeit gelöscht werden, sobald sie ein Studio verlassen. Ich werde nicht einmal als Autor für dieses Spiel anerkannt, obwohl ich anderthalb Jahre meines Lebens damit verbracht, die Persönlichkeit von Rivet von Grund auf zu erschaffen.“

Maggs einer der kreativen Köpfe hinter Rivet?

Mit Rivet wurde in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ bekanntermaßen ein neuer Charakter eingeführt. Wie Maggs ausführte, wurden der neue Charakter und seine Persönlichkeit in mühsamer Arbeit von ihr und ihrem Team erschaffen: „Deshalb tut es so weh, aus dem Gespräch ausgeschlossen zu werden. Es ist eine Teamleistung, aber am Ende des Tages war es meine Aufgabe und meine Verantwortung als Hauptautorin, sie zu benennen – und ich wurde speziell zu diesem Projekt geholt, um eine Stimme für die Spieler zu sein, die eine Rivet in ihrem Leben brauchten. […] Rivet war eine Teamleistung. Lassen Sie uns vielleicht das gesamte Team anerkennen.“

Weiter warf Maggs Stuart vor, stets ein privates Problem mit ihr gehabt zu haben. Im Endeffekt sei Stuart sogar so weit gegangen, auf der GDC die sprichwörtlichen Lorbeeren für ihre Arbeit einzuheimsen. „Mark hatte während der ganzen Zeit, in der ich an diesem Projekt beteiligt war, ein massives Problem mit mir und versuchte ständig, mich zu unterminieren. Daher bin ich nicht überrascht, dass er beschlossen hat, einseitig das Lob an meiner Arbeit einzustreichen, jetzt, wo sie als erfolgreich gelobt wurde 🙂 So ist es nun mal als Frau im Games-Bereich.“

Vorwürfe, zu denen Mark Stuart bisher nicht Stellung beziehen wollte.

Mark had a massive issue with me the entire time I was on this project and consistently attempted to undermine me so I’m not surprised he’s decided to take unilateral credit for my work now that it’s been praised as successful 🙂 this is what it’s like being a woman in games. — Sam Maggs (@SamMaggs) March 29, 2022

