God of War Ragnarök: State of Play im Mai käme zu früh, meint ein Insider

God of War Ragnarök:

In den letzten Monaten wurde mehrfach bestätigt, dass das Action-Adventure "God of War: Ragnarök" definitiv in diesem Jahr erscheinen wird. Geht es nach dem verifizierten Insider "Ashhong", dann können wir die Gerüchte um eine mögliche "State of Play"-Ausgabe Ende Mai aber guten Gewissens ignorieren.

"God of War: Ragnarök" wird 2022 erscheinen.

In den letzten Monaten bestätigten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Santa Monica Studios gleich mehrfach, dass „God of War: Ragnarök“ weiterhin für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist.

Nachdem bisher in den Sternen stand, wann mit einer Präsentation des ambitionierten Action-Adventures zu rechnen ist, tauchte auf Twitter kürzlich ein vermeintlich geleaktes Video auf, das auf eine „State of Play“-Ausgabe verwies. Diese sollte am 27. Mai 2022 stattfinden und uns angeblich einen brandneuen Trailer zu „God of War: Ragnarök“ liefern. Gerüchte, die wir laut dem von Resetera verifizierten Insider „Ashhong“ guten Gewissens ignorieren können.

Basierend auf seinen aktuellen Informationen würde eine Präsentation von „God of War: Ragnarök“ in diesem Monat nämlich schlichtweg zu früh kommen, so der Insider. Eine Aussage, die sich mit den letzten Angaben der Entwickler deckt.

Entwickler versprechen ein spannendes Finale

Beispielsweise meldete sich vor wenigen Wochen Creative-Director Cory Balrog zu Wort und wies darauf hin, dass das neue Abenteuer von Kratos und Atreus „einfach noch nicht bereit ist, gezeigt zu werden“. „God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Arbeit und wird die Geschichte rund um die nordische Mythologie laut den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios zu einem spannenden Finale führen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Laut dem neuen Game-Director Eric Williams wird bei den Arbeiten am neuen „God of War“-Abenteuer das Ziel verfolgt, den Spielern und Spielerinnen ein Finale zu liefern, das sich auf der einen Seite zwar unvermeidlich anfühlt, gleichzeitig jedoch auch für die eine oder andere Überraschung sorgt.

Weiter führte Williams aus, dass der Untergang der nordischen Götterwelt in der Geschichte von „God of War: Ragnarök“ eine wichtige Rolle spielen wird. In wie weit es den Entwicklern gelingt, ihre großen Ambitionen zu realisieren, erfahren wir im Laufe des Jahres.

Quelle: Resetera

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren