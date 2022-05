Call of Duty: Erstreckt sich Sonys Exklusiv-Deal auf drei weitere Titel?

Mit der Ankündigung, den kalifornischen Publishing-Giganten zum Preis von knapp 69 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen, sorgte Microsoft Anfang des Jahres für reichlich Gesprächsstoff.

Vor allem die „Call of Duty“-Reihe war ein Thema, über das ausführlich gesprochen wurde, da zwischenzeitlich befürchtet wurde, dass die Serie zukünftig exklusiv für den PC und Xbox-Systeme erscheinen könnte. Wie Microsoft kurze Zeit später versicherte, wird das Unternehmen die zwischen Sony Interactive Entertainment und Activision abgeschlossenen Exklusiv-Deals respektieren.

Unklar war bisher nur, über welchen Zeitraum die besagten Verträge abgeschlossen wurden. Dahingehend könnte der für gewöhnlich gut informierte Insider Tom Henderson nun Licht ins Dunkel gebracht haben.

Wie Henderson berichtet, erstreckt sich der Deal zwischen Sony Interactive Entertainment und Activision über drei weitere Spiele. „Sonys exklusiver Deal für Call of Duty hält angeblich für die nächsten drei Spiele – Gerücht“, so Henderson via Twitter. „Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2 und das nächste Spiel von Treyarch in der Serie sind Berichten zufolge in dem Deal enthalten.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Im Rahmen der Partnerschaft kommen „Call of Duty“-Spieler auf den PlayStation-Systeme in den Genuss von Inhalten, die entweder exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die PS4 und die PS5 veröffentlicht werden. Darunter Betas oder zuletzt sogar komplette Spiel-Modi, die zunächst nur auf den PlayStation-Konsolen zur Verfügung gestellt wurden.

In diesem Jahr darf sich die „Call of Duty“-Community aller Voraussicht nach sowohl auf Infinity Wards „Modern Warfare 2“ als auch den Battle-Royal-Shooter „Warzone 2“ freuen.

Sony’s deal lasts for the next 3 games I believe.

MWII, Warzone 2, and Treyarch’s game. So if Microsoft obligates Sony’s existing deal, which they have said they will, nothing should change until CoD 2025/2026 (depending on when that releases). https://t.co/DqMJ1aKJW7

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 26, 2022