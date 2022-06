Dragon Age 4: Insider deutet Ankündigung für heute Abend an

Nachdem es um das Fantasy-Rollenspiel "Dragon Age 4" in den vergangenen Monaten recht still wurde, könnte uns heute Abend endlich eine neue Ankündigung zu BioWares ambitioniertem Projekt ins Haus stehen. Dies deutet der bekannte Insider Tom Henderson an.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „Dragon Age 4“ im Rahmen der The Game Awards 2018 mehr als drei Jahre ins Land gezogen, ohne dass wir mit handfesten Gameplay-Szenen versorgt wurden.

Ohne einen konkreten Termin zu nennen, wiesen die Entwickler von BioWare im Februar zumindest darauf hin, dass wir uns im Laufe des Jahres über Neuigkeiten zum Fantasy-Rollenspiel freuen dürfen. Schenken wir den Angaben des in der Vergangenheit immer wieder richtig liegenden Industrie-Insiders Tom Henderson Glauben, dann könnte jetzt alles ganz schnell gehen. Wie Henderson in Erfahrung gebracht haben möchte, dürfen wir uns heute nämlich über eine Ankündigung zu „Dragon Age 4“ freuen.

Laut Henderson wird diese um 19 Uhr unserer Zeit erfolgen.

Erwartet keine große Ankündigung

„Kombiniert die GIFs. Erwartet per se nichts Großes, aber eine Ankündigung naht“, führte Henderson via Twitter aus. Da es im englischsprachigen Original-Tweet heißt „An announcement is nEAring“ wird spekuliert, dass BioWare am heutigen Abend ein Status-Update zur Entwicklung liefern und bestätigen könnte, dass „Dragon Age 4“ bald in den (internen) Early-Access startet. Auch eine mögliche Enthüllung des finalen Namens von „Dragon Age 4“ am heutigen Donnerstag Abend wird ins Gespräch gebracht.

Das letzte kleine Update zu „Dragon Age 4“ lieferte uns vor ein paar Wochen BioWares Tech-Director Maciej Kurowski, der in einem Community-Post darauf hinwies, dass sich die Entwickler vor allem bei den Charakteren Mühe geben werden, um diese mit einer noch tieferen Persönlichkeit zu versehen, als es in den bisherigen „Dragon Age“-Abenteuern der Fall war. Weitere Details und offizielle Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Dragon Age 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist nach dem aktuellen Stand für einen Release im nächsten Jahr vorgesehen. Da auf Umsetzungen für die alten Konsolen Xbox One beziehungsweise PlayStation 4 verzichtet wird, können die Macher von BioWare bei den Arbeiten an ihrem neuen Rollenspiel technisch aus dem Vollen schöpfen.

