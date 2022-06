Elden Ring: Professionelle Musikerin besiegt Margit mit ihrer Harfe

Der Boss Margit, das Grausame Mal hat die Spieler von „Elden Ring“ besonders vor dem Release des Action-Rollenspiels in Angst versetzt. Wie der Produzent Yasuhiro Kitao damals mitteilte, war Margit im Netzwerk-Test viel zu schwer und musste vor der Veröffentlichung von „Elden Ring“ am 25. Februar 2022 angepasst werden.

Eine professionelle Harfenistin hat sich Margit nun entgegengestellt. Als Controller verwendete sie dazu ihr Instrument.

Mit der Harfe gegen Margit, das Grausame Mal

Oftmals werden gerade die Spiele aus dem Hause FromSoftware für die seltsamsten Controller-Showcases genutzt. So hat der YouTuber SuperLouis64 etwa die „Elden Ring“-Bosse Godrick, der Verpflanzte und den Fliegenden Drachen Agheel mit Bananen besiegt. Die professionelle Harfenistin und Sängerin Anna Ellsworth hat sich diesem Trend nun angeschlossen. Auf ihrem YouTube-Kanal spielt sie mit ihrer Harfe nicht mehr nur bekannte Lieder aus Spielen und Anime nach.

Anna hat ihr Instrument nun zu einem Controller umfunktioniert. Ihre ersten Opfer wurden Ornstein und Smough aus „Dark Souls“. In ihrem neuesten Video macht die Musikerin jedoch Margit, das Grausame Mal aus „Elden Ring“ den Garaus. Im April hatte die Musikerin ein Video veröffentlicht, in dem sie ihren Harfen-Controller erklärte.

In ihrem neuesten Video hat sie sich mit ihrer Harfe bewaffnet nun dem Boss Margit in „Elden Ring“ gestellt. Auf Reddit hat sie noch ein paar mehr Details zu ihrer Vorgehensweise preisgegeben: „(A) für Ausweichen und (G) für einen leichten Angriff! Zu meinem großen Bedauern habe ich keine Saite für den schweren Angriff, weil ich diesen Platz für andere Aktionen brauchte. Vielleicht waren die anderen Noten, die man gehört hat, entweder vorwärts (C), rückwärts (F), Stopp (tiefes G) oder Heilen (tiefes A).

Wie sie weiter erklärte, hat sie beim Ausweichen keine richtige Kontrolle darüber, in welche Richtung ihr Charakter rollt. Mit einem Controller neigt sie zum Ausweichen nach vorne und rechts. Mit ihrem Harfen-Controller ginge es meist darum, in einen Angriff hineinzurollen und auf das Beste zu hoffen.

