Hideo Kojima: Projekt auf Eis gelegt, weil es Ähnlichkeiten mit The Boys hatte

Über Twitter verriet Hideo Kojima kürzlich, dass er über ein Spiekonzept mit Superhelden nachgedacht hat. Das Projekt wurde jedoch auf Eis gelegt, weil es Ähnlichkeiten mit der beliebten Amazon-Serie "The Boys" hatte.

Hideo Kojima ist nicht nur ein legendärer Spieleentwickler, sondern auch ein großer Fan von Filmen und Serien. Über Twitter hatte sich der Schöpfer kürzlich über die Amazon-Serie „The Boys“ geäußert und verraten, dass er an einem ähnlichen Konzept gearbeitet hat. Das Projekt wurde jedoch auf Eis gelegt, weil die Ähnlichkeiten zu der Serie zu groß waren.

Kojima über Superhelden-Konzept mit Mads Mikkelsen

„THE BOYS, das ich nach 3 Episoden der ersten Staffel abgesetzt habe. Ich dachte, ich würde mir den Rest der Serie ansehen. Tatsächlich sah ich mir ein paar Folgen an, die zu dem Zeitpunkt geliefert wurden, als ich ein Projekt in Angriff nehmen wollte, über das ich schon lange nachdachte“, schrieb Kojima auf Twitter. „Ich habe es auf Eis gelegt, weil das Konzept ähnlich war (anderes Setting und Tricks). Ein Kumpel-Ding (männlich/weiblich) mit einer speziellen Detektivgruppe, die gegen legendäre Helden hinter den Kulissen antritt. Ich dachte an Mads [Mikkelsen] als Hauptdarsteller.“

Der Entwickler beschreibt sein Projekt weiter als „radikale, hartgesottene Action“ mit schwarzem Humor und als eine Parodie auf die Art und Weise, wie „Superhelden in der Unterhaltungsindustrie weiterhin massenhaft produziert werden.“ Das Projekt blieb jedoch nur in Kojimas Kopf, schreibt er weiter. So seien keine Kosten für Arbeit, Material, Recherche oder Ähnliches entstanden.

„The Boys“ ist eine Serie von Amazon Prime Video, die auf dem gleichnamigen Comic von Garth Ennis und Darick Robertson basiert. Darin werden Superhelden von dem Großkonzern Vought vermarktet. Doch der positive Schein trügt, denn bei ihren Einsätzen hinterlassen die „Supes“ nicht selten tote oder verstümmelte Menschen, die sie als „Kollateralschäden“ betrachten. Eine Gruppe, angeführt von Billy Butcher, der in der Serie von Karl Urban verkörpert wird, versucht Vought zu stürzen und die Superhelden aufzuhalten.

