Dirge of Cerberus Final Fantasy VII: Derzeit keine Pläne für eine Neuauflage

Mit dem Release von „Final Fantasy VII Remake“ feierte die Welt des JRPG-Klassikers ihr großes Comeback, auf das bereits weitere Ableger folgten und die nächsten Teile der Reihe befinden sich auch schon in Arbeit. Auf einen Teil des ursprünglichen Universums werden Fans jedoch verzichten müssen, denn das einstmals für PlayStation 2 veröffentlichte Spin-off der Marke, „Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII“, wird keine überarbeitete Version spendiert bekommen.

Die Kosten sprachen gegen eine Dirge of Cerberus-Neuauflage

Auf die Gründe für diese Entscheidung ging Tetsuya Nomura, der unter anderem als Director an „Final Fantasy VII Remake“ mitwirkte, in einem kürzlich veröffentlichten Interview im japanischen Games-Magazin Famitsu ein. Wie er darin ausführt, sei das Entwicklerteam sehr an einem Remaster von „Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII“ interessiert gewesen. Selbiges würde übrigens auch für den Mobile-Ableger „Before Crisis: Final Fantasy VII“ gelten.

Nachdem die Verantwortlichen die Kosten für solche Projekte durchkalkuliert hätten, sei einem solchen Vorhaben allerdings schnell ein Riegel vorgeschoben worden. Deshalb würde Square Enix aktuell keine Pläne in dieser Richtung verfolgen, sondern konzentriere sich auf andere Produktionen.

Nomura fügt jedoch an, dass einige aus „Dirge of Cerberus“ bekannte Charaktere deshalb nicht irrelevant für das „Final Fantasy VII Remake“-Universum wären. Zwei Figuren, die im PS2-Klassiker eine durchaus prominente Rolle spielten, waren bekanntlich in der Yuffie-Episode der PS5-Version der Neuauflage enthalten.

In INTERmission trafen Yuffie und ihr Freund Sonon auf die zwei mächtigen Krieger Weiss und Nero. Das Ziel der Macher sei es dabei laut Tetsuya Nomura gewesen, „alle Final Fantasy VII-Titel mit einer gemeinsamen Welt“ zu verbinden.

„Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII“ erschien 2006 exklusiv für die PlayStation 2. Die Geschichte des Spin-offs, das, anders als das Hauptspiel kein JRPG, sondern ein Third-Person-Shooter war, spielt drei Jahre nach dem Ende des Vorgängers und ein Jahr nach dem Finale des Anime-Films „Final Fantasy VII: Advent Children“. Im Mittelpunkt steht Vincent Valentine, der bereits in „Final Fantasy VII“ zu sehen war, und über dessen Vergangenheit nun mehr enthüllt wird.

Mit dem PlayStation 5-exklusiven „Final Fantasy VII Rebirth“ arbeitet Square Enix aktuell am zweiten Teil der Remake-Trilogie. Darüber hinaus wird im kommenden Winter voraussichtlich „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ erscheinen, das laut Nomura mit der Story der Neuauflage des Hauptspiels verbunden sein soll.

