Mass Effect: Autor war erstaunt, wie viele Spieler „Lust“ auf Aliens hatten

In der „Mass Effect“-Reihe können die Spieler unter anderem auch Romanzen mit ihren Alien-Begleitern eingehen. Einer der Autoren gab nun an, dass er überrascht davon war, dass die Fans diese Option überhaupt wollten.

Der Autor Drew Karpyshyn hat kürzlich den Nutzern auf Reddit in einer Q&A-Runde einige Fragen beantwortet. Der Autor von Videospielszenarien, Drehbuch- sowie Romanautor ist derzeit unterwegs, um sein neues Buch „Time Kings of Las Vegas“ zu bewerben, antwortete aber auch gerne auf Fragen zu anderen Projekten. So gab Karpyshyn etwa an, dass er ganz überrascht über das Feedback zu den Alien-Romanzen in der „Mass Effect“-Reihe war.

Fans „liebten“ die Aliens in „Mass Effect“

Drew Karpyshyn ist nicht nur als Autor beliebter Bücher des Extended Universe von „Star Wars“ bekannt. Lange Jahre war der Kanadier auch bei dem Entwickler BioWare tätig. In seiner Zeit bei dem Studio hat Karpyshyn unter anderem an „Baldur’s Gate 2“, „Star Wars: Knights of the Old Republic“ sowie den ersten beiden Teilen der „Mass Effect“-Reihe mitgearbeitet.

Bei seinem Reddit-Q&A wurde Drew Karpyshyn nun gefragt, ob es schon immer der Plan war, den Turianer Garrus Vakarian und die Quarianerin Tali’Zorah nar Rayya in „Mass Effect 2“ wieder zu Begleitern zu machen und ihnen eine Romanze zu geben. Oder ob dies geschehen ist, nachdem das Team sah, wie beliebt die Charaktere waren. „Wir wussten immer, dass sie als Gefährten zurückkommen würden. Ich war ein wenig überrascht, dass die Fans die Romantikoptionen wollten“, antwortete der Autor. „Tali konnte ich mir irgendwie vorstellen…man sah nie ihr Gesicht, also war es einfach, sich etwas vage Menschliches vorzustellen (aber sie hatte diese seltsamen Füße!). Garrus hat mich überrumpelt – aber als wir sahen, was die Fans wollten, haben wir beschlossen, das zu erfüllen!“

Im November 2020 hatte BioWare angekündigt, am nächsten Teil der „Mass Effect“-Reihe zu arbeiten. Darüber hinaus wurde kürzlich bekannt, dass sich die preisgekrönte Autorin Mary DeMarle dem Entwickler angeschlossen hat. DeMarle war zuvor 15 Jahre bei Eidos Montreal und hat in dieser Zeit unter anderem an „Guardians of the Galaxy“ und „Deus Ex“ gearbeitet.

