Monster Hunter Paradise: Das hat es mit den aktuellen Gerüchten auf sich

Mit „Sunbreak“ veröffentlichte Capcom kürzlich eine umfangreiche Download-Erweiterung zum erfolgreichen Action-Rollenspiel „Monster Hunter Rise“.

Da „Rise“ lediglich für den PC sowie Nintendos Switch veröffentlicht wurde und der Release von „Monster Hunter World“ mittlerweile mehr als vier Jahre zurück liegt, stellten sich die Spieler beziehungsweise Spielerinnen auf den PlayStation- und Xbox-System in der Vergangenheit immer wieder die Frage, wann denn mit einem Nachfolger zu „World“ zu rechnen ist.

Im Laufe des Wochenendes erreichte uns das Gerücht, dass der vermeintliche Nachfolger den Namen „Monster Hunter Paradise“ tragen und bald angekündigt werden könnte.

Für die Gerüchte verantwortlich war der Twitter-Nutzer Neonaga99, der darauf hinwies, dass er bei der Nutzung des Backends von Discord im Entwicklermodus auf nicht öffentliche Informationen zugreifen konnte. Dabei ließ sich einer entsprechenden Beschreibung laut Neonaga99 entnehmen, dass die Möglichkeit, Codes für „Monster Hunter Paradise“ auf dem PC, der PlayStation und der Xbox einzulösen, vorbereitet wird. Recht vage Hinweise, die sich relativ schnell als Ente entpuppten.

Wie sich in der Zwischenzeit herausstellte, hatten wir es hier nämlich lediglich mit einem Platzhalter zu tun, der von den Discord-Entwicklern verwendet und in der Zwischenzeit wieder geändert wurde. Dies soll natürlich nicht bedeuten, dass kein Nachfolger zu „Monster Hunter World“ geplant ist. Stattdessen tauchte ein neues Mainline-„Monster Hunter“ im großen Capcom-Leak aus dem November 2020 auf.

Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei „Monster Hunter World“ inklusive der umfangreichen Erweiterung „Iceborne“ um den bisher erfolgreichsten Titel in der Geschichte von Capcom handelt. Weltweit wurde das für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältliche Action-Rollenspiel mehr als 21 Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft.

Folgerichtig dürfte die Ankündigung eines Sequels lediglich eine Frage der Zeit sein.

LMAO the Discord devs changed it

Monster Hunter Paradise was just a placeholder name for literally any hypothetical game pic.twitter.com/NXwNoA32Jt

— Lutyrannus (@lutyrannus) July 24, 2022