Quantic Dream: Insider berichtet von einer Neuankündigung auf der Gamescom 2022

Kündigt Quantic Dream auf der Gamescom 2022 ein neues Projekt an?

In der Vergangenheit ließen uns die Verantwortlichen von Quantic Dream immer wieder wissen, dass derzeit an gleich mehreren unangekündigten Projekten gearbeitet wird.

Bereits Ende des vergangenen Jahres wurde das Story-Adventure „Star Wars Eclipse“ vorgestellt, das allerdings noch ein paar Jahre an Entwicklungszeit vor sich haben dürfte. Wie der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben möchte, reist das französische Studio mit einem bisher unangekündigten Projekt zur Gamescom 2022 nach Köln.

Laut Henderson soll der besagte Titel auf der Gamescom 2022 hinter verschlossenen Türen präsentiert werden, um der anwesenden Fachpresse einen ersten Blick auf das Projekt zu ermöglichen.

Ankündigung im Rahmen von Opening Night Live?

Ob Quantic Dream zudem im Zuge des heute Abend stattfindenden „Opening Night Live“-Events mit von der Partie sein wird, ist laut Henderson zwar wahrscheinlich, bisher allerdings nicht endgültig geklärt. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als uns noch wenige Stunden zu gedulden. Starten wir das „Opening Night Live“-Event am heutigen Dienstag Abend, um 20 Uhr unserer Zeit.

Konkrete Details zu dem Titel, mit dem Quantic Dream zur Gamescom 2022 reisen soll, konnte oder wollte Henderson nicht nennen. Denkbar wäre, dass wir es mit dem Projekt zu tun haben, das unter dem Arbeitstitel „Dreamland“ bereits seit Monaten durch die Gerüchteküche geistert und uns eine düstere Fantasy-Mittelalter-Erfahrung liefern soll. Des Weiteren war die Rede davon, dass „Dreamland“ in Form eines Cross-Generation-Titels veröffentlicht wird, der neben dem PC sowie der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S auch noch für die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One erscheint.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollten sich die Angaben von Henderson bewahrheiten, dann könnten wir im Laufe des Abends mehr erfahren. Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch über alle wichtigen Ankündigungen, die im Rahmen von „Opening Night Live“ vorgenommen werden, auf dem Laufenden halten.

Quelle: TryHardGuides

Weitere Meldungen zu Gamescom 2022, Quantic Dream.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren