UK-Charts: Splatoon 3 sichert sich die Spitzenposition – Zahlen von The Last of Us brechen ein

Wenig überraschend sicherte sich Nintendos farbenfroher Multiplayer-Shooter "Splatoon 3" in der vergangenen Woche die Spitze der britischen Retail-Charts. Die Verkaufszahlen des "The Last of Us"-Remakes hingegen brachen im Vergleich mit der Vorwoche ein.

Die Verkaufszahlen von "The Last of Us"-Remakes im britischen Einzelhandel brachen ein.

Auch heute versüßten uns GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track den Start in die neue Woche mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie gehabt beziehen sich die Charts auf die Verkäufe über den britischen Einzelhandel, während die Download-Verkaufszahlen im Rahmen separater Charts erhoben werden, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Wenig überraschend schnappte sich Nintendos farbenfroher Multiplayer-Shooter „Splatoon 3“ in der Verkaufswoche vom 5. bis zum 10. September 2022 die Spitze der britischen Retail-Charts.

Im Vergleich mit dem 2017 veröffentlichten „Splatoon 2“ startete der dritte Teil im britischen Einzelhandel allerdings um neun Prozent schwächer. Die Plätze Zwei und Drei sicherten sich mit Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ und Nintendos Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ zwei alte Bekannte der Vorwochen.

Die Verkaufszahlen des Anfang September 2022 veröffentlichten Remakes zu „The Last of Us“ brachen gegenüber der Vorwoche um 66 Prozent ein, was gleichbedeutend mit dem vierten Platz der wöchentlichen Retail-Charts ist. Ein weiterer Neueinsteiger ist auf dem sechsten Platz zu finden: 2K Sports‘ Basketball-Simulation „NBA 2K23“.

Hier entfielen 56 Prozent der Retail-Verkäufe der ersten Woche auf die PlayStation 5-Version. Anbei die kompletten Top 10 der letzten Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der vergangenen Woche (Retail-only)

1. Splatoon 3

2. Horizon Forbidden West

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. The Last of Us Part 1

5. Nintendo Switch Sports

6. NBA 2K23

7. Animal Crossing: New Horizons

8. Minecraft: Nintendo Switch Edition

9. Saints Row

10. Pokémon Legends: Arceus

Quelle: GamesIndustry.biz

