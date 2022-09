PSN Store: Blockbuster-Sale für PS4 und PS5 gestartet

Im PlayStation Store wurde ein weiterer Sale gestartet, der unter dem Label „Blockbuster-Spiele“ läuft und tatsächlich einige Games beinhaltet, die in der Vergangenheit zahlreiche Spieler anziehen konnten.

Dazu gehört unter anderem das in diesem Jahr veröffentlichte „Gran Turismo 7“, das in den kommenden Jahren regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert werden soll. Die PS4-Edition des Polyphony Digital-Racers wird für 49,69 statt 69,99 Euro verkauft. Im Fall der PS5-Fassung sind es 59,99 Euro statt 79,99 Euro. Die Deluxe Edition von „Gran Turismo 7“ ist für 79,99 statt 99,99 Euro im Angebot.

The Quarry, Death Stranding und mehr

Ebenfalls recht neu ist. Die Standardversion des Zombie-Spiels aus dem Hause Techland wandert für 41,99 statt 69,99 Euro über den Ladentisch. Diebekommt ihr für 87,99 statt 109,99 Euro. Fürzahlen PlayStation Store-Nutzer im Zuge des Sales 41,99 statt 59,99 Euro.

„Assassin’s Creed Valhalla“ bekommt bald die finale Erweiterung. Passend dazu kann der Titel als Deluxe Edition für 29,69 statt 89,99 Euro gekauft werden. Die „Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition“ kostet 48,99 statt 139,99 Euro. „Cyberpunk 2077“ schlägt im Rahmen des Sales mit 24,99 statt 49,99 Euro zu Buche. Bei der „The Quarry – Deluxe-Edition“ sind es 56,94 statt 84,99 Euro.

Ein weiterer Bestandteil des Blockbuster Sales ist die „The Last of Us Part 2 Digital Deluxe Edition“. Mit 24,99 statt 49,99 Euro seid ihr dabei und könnt das gesparte Geld in das Remake des ersten Teils investieren. „Death Stranding“ als Director’s Cut ist mit 34,99 statt 49,99 Euro eingepreist. Hier ist zu beachten, dass der Titel bei PS Plus Extra enthalten ist.

„Life is Strange: True Colors“ wiederum bekam einen 50 Prozent-Rabatt auf 29,99 Euro verpasst. Die „Life is Strange: True Colors – Ultimate Edition“ wird für 51,99 statt 79,99 Euro verkauft, was einem Rabatt in Höhe von 35 Prozent entspricht.

Die komplette Übersicht über den Blockbuster-Sale mit mehr als 500 Angeboten findet ihr direkt im PlayStation Store.

Auch das reguläre „Angebot der Woche“ wurde freigeschaltet. Es ist das noch recht neue „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“, das ihr bis zum kommenden Donnerstag für 19,99 statt 24,99 Euro in euren Besitz bringen könnt.

Falls euch die PlayStation Plus-Bibliotheken genügen: Die Essential-Spiele für September 2022 gingen in der vergangenen Woche an den Start. Welche Games aufgenommen wurden und was sie zu bieten haben, erfahrt ihr in unserer Übersicht über die PS Plus-Games für September 2022. Die neuen Spiele für Extra und Premium folgen in der kommenden Woche.

