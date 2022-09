The Last of Us Remake: Update 1.02 mit Changelog veröffentlicht

The Last of Us Remake:

Das Remake von "The Last of Us" hat ein weiteres Update erhalten. Es umfasst mehrere Korrekturen und Anpassungen. Der Changelog liefert Einzelheiten.

Auch Remakes von etablierten Spielen müssen verbessert werden. In diesem Sinne gab Naughty Dog für die PS5-Neuveröffentlichung von „The Last of Us“ das Update 1.02 heraus, das unter anderem Korrekturen für den Fotomodus und die Barrierefreiheit enthält.

Der Changelog zum Update 1.2, der auf der offiziellen Webseite von Naughty Dog veröffentlicht wurde, liefert die Details zur neusten Aktualisierung. Demnach wurden unter anderem verschiedene Situationen im Spiel korrigiert, in denen die Levelgeometrie an bestimmten Aussichtspunkten ausfiel.

Änderungen an den Grafik- und Performance-Modi

Die „Fidelity“-Anzeigeeinstellung wurde so angepasst, dass auch mit einem HFR-Fernseher 30 FPS dargestellt werden. Und die Voraussetzung für VRR zur Aktivierung von „Unlocked Framerate“ im „Fidelity“-Modus wurde entfernt.

Ebenfalls wurden die Beschreibungen der Modi „Performance“ und „Fidelity“ aktualisiert, um ihre Besonderheiten deutlicher zu machen. Zudem kam es mit dem Update 1.2 zu einer Anpassungen an der Tonmischung und der Beleuchtung während einer Sequenz im letzten Kapitel des Hauptspiels.

Mit der neusten Aktualisierung wurde auch am New-Game-Plus-Modus von „The Last of Us“ eine Verbesserung vorgenommen. In diesem Zusammenhang kam es zur Behebung eines Problems, bei dem keine Waffen-Upgrade-Teile mehr gespawnt wurden, bevor der Spieler alle Waffen aufgerüstet hatte. Auch wurde die Funktion der Navigationshilfe in den Kämpfen im Pittsburgh Hotel und in der Lakeside Mine verbessert.

Das Update 1.2 von „The Last of Us“ auf der PS5 hat noch mehr zu bieten. Den kompletten Changelog könnt ihr euch hier anschauen.

Veröffentlicht wurde das Remake von „The Last of Us“ am 2. September 2022 zunächst exklusiv für die PS5. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

