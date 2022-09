The Callisto Protocol: Frischer Trailer zeigt die schrecklichen Geheimnisse des Black Iron-Gefängnisses

The Callisto Protocol:

Der Survival-Horrortitel "The Callisto Protocol" hat einen neuen Trailer zu den Schrecken unterhalb des Black Iron-Gefängnisses veröffentlicht.

In den Abendstunden haben der Publisher KRAFTON und die Entwickler der Striking Distance Studios einen neuen Trailer zu dem kommenden Survival-Horror „The Callisto Protocol“ veröffentlicht. Mit diesem stellt man uns die „schrecklichen Geheimnisse“ vor, die unterhalb des Black Iron-Gefängnisses auf die Spieler warten.

In Black Iron sind die Schrecken zuhause

Schließlich wird man das Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond, Callisto, im Jahre 2320 besuchen. Jacob Lee ist ein Opfer des Schicksals, das in Black Iron geworfen wurde. Allerdings verwandeln sich die Insassen in monströse Kreaturen, die das Gefängnis wiederum ins Chaos stürzen.

Jacob muss sich seinen Weg in die Sicherheit freikämpfen, um zu entkommen. Allerdings werden einige dunkle und zugleich verstörende Geheimnisse seine Schneise der Zerstörung kreuzen. Mit einer Mischung aus Schuss- und Nahkampfeinlagen soll den Spielern ein spannendes und auch taktisches Abenteuer geboten werden.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Auf Callisto befindet sich eine der feindlichsten und abgeschottetsten Umgebungen des Universums, die Jacobs verzweifelten Kampf ums Überleben bestimmt. Du musst nicht nur mit den Schrecken des Schwarzstahlgefängnisses fertig werden, sondern auch mit den jahrhundertealten Geheimnissen, die über und unter der Oberfläche von Jupiters längst untergegangenem Mond lauern.“

„The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) erscheinen.

