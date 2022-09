The Callisto Protocol: Soll bei Gore so realistisch wie möglich sein

„The Callisto Protocol“ ist das neueste Projekt von Glen Schofield, der vor allen Dingen für die beliebte „Dead Space“-Reihe bekannt ist. Neben mysteriösen Elementen und gepflegtem Horror darf natürlich auch bei „The Callisto Protocol“ eine großzügige Portion Gore nicht fehlen. Und die soll bei dem kommenden Spiel besonders realistisch ausfallen. Dafür haben sich die Entwickler der Striking Distance Studios in Sachen Zerstückelung von Gliedmaßen und menschliche Mutationen durch medizinische Fachzeitschriften weitergebildet.

Gore bei „The Callisto Protocol“: Realistisch, aber auch ein wenig übertrieben

„Man kann das sehr analytisch betrachten – es gibt eine Menge medizinischer Forschungsjournale, in denen man nachschlagen kann, wie Gliedmaßen abgetrennt werden und es gibt Studien darüber, wie das passiert“, so Mark James, Chief Technical Officer der Striking Distance Studios, kürzlich in einem Interview. „Wir wollten so realistisch wie möglich darstellen, wie dies geschieht.“

James erklärte, dass das Gore-System von The Callisto Protocol auf drei Technologien basiert: Zerstückelung, „Chunking“ und Blut. Bei der Zerstückelung würde es darum gehen, wie Gliedmaßen und Körperteile entfernt werden, während die Bluttechnologie dafür sorgt, wie sich das Blut bewegt und verhält, beispielsweise durch Spritzer und Pfützenbildung. „Chunking“ hingegen befasst sich mit der Art und Weise, wie sich einzelne Fleischstücke außerhalb größerer Teile verhalten würden. Auch bei den Mutationen im Spiel hätten sich die Entwickler von echten Studien über physische Mutationen inspirieren lassen.

So fußt der Horror in „The Callisto Protocol“ zwar auf der Realität, hat von dem Studio aber trotzdem noch einen zusätzlichen „Flair“ erhalten. „Offensichtlich haben wir das auf die Spitze getrieben, so wie ein Schuss in Filmen dargestellt wird – ein Schuss richtet im wirklichen Leben eine andere Art von Schaden an“, so Mark James. „Wir treiben es also auf die Spitze, aber alles basiert darauf, wie sich der Körper bei dieser Art von Wunden und Effekten verhält.“ „The Callisto Protocol“ soll am 2. Dezember 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erscheinen.

