Battlefield 2042: Liquidatoren-Event nach nur 30 Minuten beendet

Der Start von "The Liquidators" ging in die Hose.

Eigentlich sollte in „Battlefield 2042“ gerade das Liquidatoren-Event laufen. Hier stellen sich kleine Teams hitzigen Infanterie-Gefechten auf kompakten Map-Varianten. (Luft)Fahrzeuge sucht man hier vergebens.

Um zehn Uhr startete das Event wie geplant. Doch nur kurze Zeit später – genau genommen 30 Minuten – musste „The Liquidators“ abgebrochen werden.

Warum? Das erklärte das Kommunikationsteam unverzüglich auf Twitter: „Wir sehen, dass die Freischaltbelohnungen und der Fortschritt für das Event nicht korrekt verfolgt werden und nicht ausgerüstet werden können, wenn sie als freigeschaltet angezeigt werden.“

Es ist also ein Bug aufgetreten, wegen dem die Event-spezifischen Belohnungen nicht funktioniert haben. Wie neulich erklärt, lassen sich im neuen Spielmodus Ordensbänder sammeln, um kosmetische Gegenstände freizuschalten. Darunter ein Hintergrund, eine Waffentarnung, ein Spezialistenset und eine Fahrzeugtarnung.

Das Team ist jedenfalls bereits dran, die Ursache zu beheben. Wann genau das Event wieder an den Start geht, ist noch nicht bekannt. Sobald es so weit ist, könnt ihr den Modus „Taktische Eroberung“ zwei Wochen lang spielen – und hoffentlich problemlos die Belohnungen erhalten.

Neues Update verfügbar

Neben dem wieder deaktivierten Event rollte EA noch ein kleines Update aus. Damit wurden ein paar Waffen-Anpassungen vorgenommen:

Avancys (Nerf): Höherer Rückstoß und Streuung.

(Nerf): Höherer Rückstoß und Streuung. K30 (Nerf): Höhere Streuung und geringere Präzision auf Distanz.

(Nerf): Höhere Streuung und geringere Präzision auf Distanz. MP9 (Nerf): Höhere Streuung und geringere Präzision auf Distanz.

(Nerf): Höhere Streuung und geringere Präzision auf Distanz. M16A3 (Buff): Geringerer Rückstoß und weniger Streuung beim Aimen.

(Buff): Geringerer Rückstoß und weniger Streuung beim Aimen. M60E4 (Buff): Geringerer Rückstoß, weniger Streuung beim Aimen und höherer Schaden.

Außerdem haben die Entwickler einige Fehler beseitigt. Zum Beispiel war es manchen Spielern nicht möglich, nach dem Ausstieg aus einem Fahrzeug zu zielen.

Weitere Meldungen zu „Battlefield 2042“:

Das nächste Update ist schon in Arbeit. Unter anderem werden damit die Map „Orbital“ überarbeitet und mehrere Portal-Waffen in „All Out Warfare“ eingeführt.

Weitere Meldungen zu Battlefiield 2042.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren