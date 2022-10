Videospielindustrie: Take-Two-Chef prognostiziert weitere 20 Jahre Wachstum

Geschäftsmann Strauss Zelnick geht davon aus: Die Videospielindustrie wird in den nächsten 20 Jahren weiter überproportional wachsen.

Der CEO von Take-Two Interactive blickt positiv in die Zukunft.

Das Wachstum der Spieleindustrie hat noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht. Zumindest glaubt das Strauss Zelnick, der Geschäftsführer von Take-Two Interactive.

Vielmehr geht der erfahrene Geschäftsmann von weiteren 20 Jahren Wachstum aus. Erst dann sei in mathematischer Hinsicht mit einer Kehrtwende zu rechnen. Die meisten Menschen, die mit Videospielen aufgewachsen sind, haben nämlich in zwei Jahrzehnten das Alter von 60 Jahren erreicht.

Durchschnittsalter des Gamers beträgt etwa 37 Jahre

Zelnick im genauen Wortlaut: „Wir sind noch nicht einmal nahe dran, denn das Durchschnittsalter eines Gamers liegt immer noch bei 36, 37, 38 Jahren. Und die Leute konsumieren für den Rest ihres Lebens die Unterhaltung, in die sie sich im Alter von 17 Jahren verliebt haben.“

Als Vergleich zieht der CEO die Musikvorlieben der Leute heran. Auch hier wären die Songs am beliebtesten, die sie einst in der Jugend gehört haben. Bei interaktiver Unterhaltung sei es nicht anders.

Im Rest des Interviews sprach Zelnick über viele weitere Themen, mit der sich die Gaming-Welt beschäftigt. Zum Beispiel die mittlerweile abgeschlossene Übernahme von Zynga. Dazu merkte Zelnick an, dass Mobile Gaming „der am schnellsten wachsende Teil des interaktiven Unterhaltungsgeschäfts“ sei. Im Bereich Konsolen- und PC-Spiele glaubt die Führungsetage wiederum, bereits „die beste Sammlung an geistigem Eigentum“ zu besitzen.

Was Zelnick von der Activision-Übernahme durch Microsoft hält, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Erst im vergangenen Jahr generierte die Gaming-Industrie einen Rekordumsatz von 180 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte davon wurde in den Vereinigten Staaten und China eingenommen. In der europäischen Union ist Deutschland mit 9,8 Milliarden Euro für die meisten Einnahmen verantwortlich. Fast 60 Prozent der Bürger zwischen sechs und 69 Jahren spielen hierzulande Videospiele.

Das vollständige Interview mit Strauss Zelnick:

