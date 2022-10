Gotham Knights: Installationsgröße auf der PS5 bekannt – Preload startet in wenigen Tagen

In diesem Monat erscheint das düstere Action-Rollenspiel "Gotham Knights" für die Konsolen und den PC. Schon jetzt ist bekannt, wie viel freien Speicherplatz ihr auf der PlayStation 5 reservieren solltet.

Wie die verantwortlichen Entwickler von WB Games Montreal vor ein paar Tagen bekannt gaben, erreichte „Gotham Knights“ offiziell den Gold-Status und wird somit wie geplant in diesem Monat erscheinen.

Ergänzend dazu entdeckte „PlayStation Game Size“ in den Datenbanken des PlayStation Networks konkrete Details zur Installationsgröße von „Gotham Knights“. Wie es heißt, wird die Größe der PlayStation 5-Version bei 41,03 Gigabyte liegen. Wie gehabt beziehen sich die Angaben lediglich auf das Spiel an sich. Das obligatorische Day-One-Update käme noch hinzu.

Weiter geht aus den Datenbanken des PSN hervor, dass der Preload für alle, die die digitale Version vorbestellt haben, am 19. Oktober 2022 starten wird.

Rettet Gotham City aus den Fängen des Bösen

Die Geschichte von „Gotham Knights“ setzt zu einer Zeit ein, in der Batman im Kampf gegen das Böse sein Leben ließ. Nun ist es an seinen vier Freunden Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood, diese Lücke zu füllen und Gotham City aus den Fängen des organisierten Verbrechens zu befreien. Spielerisch versteht sich „Gotham Knights“ als ein klassisches Action-Rollenspiel, das euch die Möglichkeit bietet, eure Helden in eine gewünschte Richtung zu entwickeln und sie somit auf euren Spielstil zuzuschneiden.

Gleichzeitig ist ein kooperativer Multiplayer mit von der Partie, in dem ihr den verbrecherischen Schergen zusammen mit einem Freund oder einer Freundin den Kampf ansagt. Wie kürzlich bestätigt wurde, kann im Coop-Modus von „Gotham Knights“ jeder Teilnehmer seinen eigenen Schwierigkeitsgrad wählen. Somit könnt ihr beispielsweise auf dem schweren Grad spielen, während euer Mitspieler oder eure Mitspielerin auf den normalen Schwierigkeitsgrad setzt und eine entsprechend skalierte Spielerfahrung spendiert bekommt.

Weitere Meldungen zu Gotham Knights:

„Gotham Knights“ wird am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Neben der Standard-Ausgabe erscheint zum Release eine Deluxe-Edition, die unter anderem exklusive kosmetische Inhalte umfasst. Details und Eindrücke zu diesen findet ihr hier.

🚨 Gotham Knights 🟦 Download Size : 41.030 GB (Version 1.002.000) 🟩 Pre-Load : October 19

🟫 Launch : October 21 🟨 #GothamKnights pic.twitter.com/sqYws5SsJQ — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 13, 2022

Weitere Meldungen zu Gotham Knights.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren