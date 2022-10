The Quarry: Rabatte, kostenlose 50er Jahre-Outfits und ein neuer Trailer zu Halloween

Wie die Entwickler von Supermassive Games bekannt gaben, wird das Halloween-Fest in "The Quarry" mit Outfits im Stil der 1950er Jahre begangen, die über einen kurzen Zeitraum kostenlos angeboten werden. Darüber hinaus wurden die Deluxe-Edition des Horror-Abenteuers im Preis gesenkt und ein neuer Trailer veröffentlicht.

Im Juni dieses Jahres veröffentlichten die Entwickler von Supermassive Games mit „The Quarry“ ihren neuesten Horror-Titel für die Konsolen und den PC.

Wie das britische Studio bekannt gab, wird das Halloween-Fest mit einem DLC begangen, der Outfits im Stil der 1950er Jahre den Weg ins Spiel ebnet und im PlayStation Store bis zum 1. November 2022 kostenlos heruntergeladen werden kann. Wer sich den DLC sichern möchte, wird hier fündig.

„Reise mit deinen Lieblingsbetreuern zurück in die Vergangenheit! Dieses Retro-Pack ist vollgepackt mit Outfits im Stil der 50er Jahre für die spielbaren Charaktere von The Quarry. Wir sind uns ziemlich sicher, dass dich diese Outfits aus den Socken hauen werden“, führen die Entwickler zu den neuen Outfits aus.

Deluxe-Edition temporär im Preis gesenkt

Ergänzend zur Veröffentlichung des kostenlosen DLCs wurde die Deluxe-Edition von „The Quarry“ im Preis gesenkt. Bis zum 3. November 2022 um 0:59 Uhr unserer Zeit kann diese zum Preis von 50,99 Euro statt der handelsüblichen 84,99 Euro erworben werden. Dies entspricht einem Rabatt von 40 Prozent. Neben dem Hauptspiel umfasst die Deluxe-Edition das „Deluxe-Bonusinhalts-Paket“ sowie das „Horror-Grafikfilter-Paket“.

Alle weiteren Details zur Deluxe-Edition von „The Quarry“ sowie die Möglichkeit, diese in den kommenden Tagen zum Angebotspreis zu erwerben, findet ihr im PlayStation Store. „The Quarry“ schlägt thematisch in die Kerbe der Horror-Slasher, die sich vor allem in den Achtzigern großer Beliebtheit erfreuten. In einem Sommer-Camp wollen die Bewohner und die Betreuer eigentlich nur den Sommer angenehm ausklingen lassen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Schnell stellt sich jedoch heraus, dass es eine düstere Bedrohung auf die Teenager und ihre Betreuer abgesehen hat. Ein gnadenloser Kampf auf Leben und Tod beginnt. „The Quarry“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Anbei der überarbeitete Trailer zum Horror-Titel, der pünktlich zum nahenden Halloween-Fest veröffentlicht wurde.

Weitere Meldungen zu The Quarry.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren