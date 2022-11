Overwatch 2: Blizzard hat Mei für mindestens zwei Wochen entfernt

Zuletzt hatte ein Exploit in dem Helden-Shooter "Overwatch 2" die Runde gemacht. Die Spieler hatten Meis Eiswall missbraucht, um einen Exploit zu nutzen. Deshalb wurde die Heldin erst einmal auf die Ersatzbank geschickt.

Blizzard Entertainments Helden-Shooter „Overwatch 2“ hat mit einigen Balance-Problemen zu kämpfen, die die Entwickler zeitnah in den Griff bekommen möchten. So hatte man vor kurzem bereits mitgeteilt, dass man am 15. November 2022 ein entsprechendes Update veröffentlichen wird, um verschiedene Helden abzuschwächen.

Ein Exploit machte die Runde

Nun haben die Entwickler ein weiteres Problem identifiziert und entsprechend gehandelt. Die beliebte Heldin Mei kann nämlich für einen spielzerstörenden Exploit genutzt werden. Ihr Eiswall kann nämlich genutzt werden, um mit gewissen Fähigkeiten anderer Helden an „nicht vorgesehene Orte“ zu gelangen. Dementsprechend konnte man auch in Wände glitchen und die Gegner beschießen, ohne selbst Schaden nehmen zu können.

Da dieses Verhalten von Blizzard Entertainment nicht gerne gesehen wird, haben die Entwickler entsprechend reagiert. So schrieb ein Community Manager im offiziellen Forum: „Wir schalten Mei temporär ab, um einen Bug mit ihrer Eiswall-Fähigkeit anzugehen.“

Deshalb kann man Mei vorerst nicht mehr als Charakter auswählen. Die Entwickler hoffen, dass sie den angesprochenen Fehler bis zu der Veröffentlichung des bereits erwähnten Patches beheben können. Somit wird man wohl mindestens zwei Wochen auf den Charakter verzichten müssen.

„Overwatch 2“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC als Free-to-Play-Titel erhältlich. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: Eurogamer

