God of War Ragnarök: Neues Entwickler-Tagebuch stellt die Zugänglichkeitsfunktionen vor

Wie bereits vor dem Release versprochen werden, wurde "God of War: Ragnarök" mit über 70 Zugänglichkeitsfunktionen versehen. In einem aktuellen Entwickler-Tagebuch gehen die Macher der Santa Monica Studios etwas näher auf dieses Thema ein.

Wie die Entwickler der Sony Santa Monica Studios kurz vor dem Release von „God of War: Ragnarök“ bestätigten, wurde das neue Abenteuer von Kratos mit mehr als 70 Zugänglichkeitsfunktionen versehen.

Mit diesen werden Spieler und Spielerinnen in die Lage versetzt, das Spielgeschehen auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Zu den Funktionen gehören Shortcuts über das Touchpad, Assistenten, die das Gameplay erleichtern, sowie zusätzliche Funktionen für körperlich eingeschränkte Spieler – darunter Anpassungen für Nutzer mit einem eingeschränkten Sehvermögen und Spieler beziehungsweise Spielerinnen mit einem eingeschränkten Hörvermögen.

Neu sind zudem die akustischen Hinweise, durch die ihr schnell realisiert, dass eine bestimmte Aktion ausgeführt werden kann. Im Rahmen eines neuen Entwickler-Tagebuchs gehen die Macher der Sony Santa Monica Studios noch einmal auf die Zugänglichkeitsfunktionen und die von ihnen verfolgten Ziele ein.

Entwickler setzten auf die Zusammenarbeit mit der Community

Wie im Verlauf des Entwickler-Tagebuchs unter anderem hervorgehoben wird, setzten die kreativen Köpfe hinter „God of War: Ragnarök“ bei der Umsetzung der Zugänglichkeitsfunktionen auf eine enge Zusammenarbeit mit der Community. So hörten sich die Entwickler die Wünsche der Nutzer an und versuchten anschließend, diese so gut wie möglich umsetzen. Einige der enthaltenen Zugänglichkeitsfunktionen sind demnach auf das Feedback und die Wünsche der Community zurückzuführen.

Die Geschichte von „God of War: Ragnarök“ schließt nahtlos an die Geschehnisse des erfolgreichen Vorgängers aus dem Jahr 2018 an. Kratos steht vor der Aufgabe, die Fehler der Vergangenheit vergessen zu machen und endlich der Vater zu werden, den Atreus so dringend benötigt. Atreus wiederum befindet sich auf der Suche nach Wissen und alter Weisheit, die ihn in die Lage versetzen, Lokis Prophezeiung entsprechend zu deuten.

„God of War: Ragnarök“ ist ab sofort für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

